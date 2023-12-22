***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
22.12.2023 18:41
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihraç tavanı için SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 10.11.2023
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 14.11.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 21.12.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 21.12.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 10.11.2023 ve 14.11.2023 tarihli özel durum açıklamalarında, ihtiyaç duyulması halinde çıkarılacak borçlanma araçlarına ilişkin ihraç tavanının belirlenmesi için Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun karar aldığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") ihraç tavanının onaylanması talebiyle başvuru yapıldığı duyurulmuştu. Söz konusu başvuru SPK tarafından onaylanmış olup, Şirketimize 2.000.000.000 TL ihraç tavanı tahsis edildiği 21.12.2023 tarihli SPK Bülteninde duyurulmuştur. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228217
BIST