***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 25.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.04.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)MGROS, TREMGTI00012 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)MGROS, TREMGTI00012 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 21.04.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili teklifi müzakere edildi. Buna göreSermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kâr Payı Tebliği'nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde Şirketimizin, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2021 yılı konsolide mali tablolarında 358.880.830,86 TL net dönem karı bulunduğu, ancak Şirketimizin geçmiş yıllar zararları nedeniyle net dağıtılabilir dönem karı bulunmadığı da dikkate alınarak, 2021 yılı faaliyet dönemi için kâr dağıtımı yapılmamasına karar verildi.Bu suretle, Şirketimizin mevcut bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi ve önümüzdeki yıllara ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesinin sağlanmış olacağı, dönem kârının Şirket'in önümüzdeki döneme ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerinin karşılanması ve yapacağı yeni yatırım faaliyetlerinin finanse edilmesi konularında kullanılmasının planlandığı bildirildi.Yasal sınıra ulaşıldığından 1. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına gerek bulunmadığı belirtildi.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)Eklenen DökümanlarEK: 1 Migros Kar Dagitim Tablosu 2021.pdfEK: 2 Migros Dividend Distribution Table 2021.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUMİGROS TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 181.054.2332. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 462.137.812,74Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yok* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 226.164.750,84 424.734.529,814. Vergiler ( - ) 132.716.080,02 -159.103.538,625. Net Dönem Kârı 358.880.830,86 265.630.991,196. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -914.843.318,15 -1.203.452.679,087. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -555.962.487,3 -937.821.687,89Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 725.378,62 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -555.237.108,68 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 0 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022813BIST