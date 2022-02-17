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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.02.2022 19:16
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresine ilişkin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.02.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 10.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.02.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 02.02.2022 tarihli KAP açıklamasında, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını (5 yıl) kapsayacak şekilde uzatılmasına karar verildiği ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesi için önerilen tadil tasarısına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na ("Bakanlık") başvurularak gerekli izinlerin alınmasına karar verildiği belirtilmişti.
SPK'nın Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadiline ilişkin onayı 15.02.2022 tarihinde alınmış olup, esas sözleşmenin tadil tasarısı onaylandığı şekliyle ektedir.
Söz konusu süreçte Bakanlık'tan izin alınacak olup, gerekli izin alındıktan sonra ve izin alındığı şekliyle, tadil tasarısı Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002548


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