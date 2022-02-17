***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresine ilişkin SPK onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.02.2022İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 10.02.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 15.02.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 02.02.2022 tarihli KAP açıklamasında, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını (5 yıl) kapsayacak şekilde uzatılmasına karar verildiği ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesi için önerilen tadil tasarısına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na ("Bakanlık") başvurularak gerekli izinlerin alınmasına karar verildiği belirtilmişti.SPK'nın Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadiline ilişkin onayı 15.02.2022 tarihinde alınmış olup, esas sözleşmenin tadil tasarısı onaylandığı şekliyle ektedir.Söz konusu süreçte Bakanlık'tan izin alınacak olup, gerekli izin alındıktan sonra ve izin alındığı şekliyle, tadil tasarısı Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002548BIST