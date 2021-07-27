***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.07.2021 15:01
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.05.2018, 17.08.2018, 07.08.2019, 29.07.2020, 28.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Migros Ticaret A.Ş.'nin 'AA(tur)' olan ulusal uzun vadeli kredi notunu en yüksek not olan 'AAA(tur)'a yükseltmiştir. Not görünümü ise "durağan" olarak belirlenmiştir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952007
BIST
17:521.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 7,93
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.361
En Düşük
1.342
17:528,5541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0018
|Açılış
|: 8,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5832
En Düşük
8,5413
17:5210,1668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0609
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1668
En Düşük
10,0795
17:52494,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,07
|Açılış
|: 494,39
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,04
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler17:52
|VANGD
|5,51
|7.969.557
|% 9,98
|
|KTSKR
|16,56
|32.436.949
|% 9,96
|
|IDGYO
|2,32
|14.133.112
|% 9,95
|
|ANHYT
|9,73
|29.868.721
|% 9,94
|
|SODSN
|23,04
|256.542
|% 9,92
|
|UMPAS
|1,15
|11.888
|% -8,00
|
|AVOD
|5,28
|8.114.740
|% -6,55
|
|UZERB
|34,32
|78.618
|% -6,02
|
|AKSUE
|8,28
|14.183.219
|% -5,80
|
|HLGYO
|2,25
|63.520.032
|% -4,66
|
|THYAO
|12,54
|1.080.720.071
|% 1,87
|
|GARAN
|8,19
|781.358.576
|% 0,49
|
|KRDMD
|7,46
|685.092.694
|% 0,67
|
|KARSN
|3,96
|485.048.006
|% 6,45
|
|SASA
|29,62
|437.475.002
|% -0,20
|
|YKBNK
|2,27
|329.579.376
|% 0,44
|
|KARSN
|3,96
|485.048.006
|% 6,45
|
|PEKGY
|0,99
|109.300.939
|% -1,00
|
|GARAN
|8,19
|781.358.576
|% 0,49
|
|KRDMD
|7,46
|685.092.694
|% 0,67
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5514
|8,5541
|% 0,02
|
|Euro
|10,0936
|10,1668
|% 0,60
|
|Sterlin
|11,8097
|11,8689
|% 0,22
|
|Frank
|9,3148
|9,3709
|% 0,15
|
|Riyal
|2,2753
|2,2867
|% 0,08
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-1,32
|
|Altın Gr.
|494
|494
|0,13
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|4,00
|
|Tam
|3.276
|3.358
|5,84
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|2,82
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,65
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,77
|6,78
|-0,15
|
|B. Petrol
|73,69
|73,69
|-0,01
|