***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
19.04.2023 10:56
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.05.2018, 17.08.2018, 07.08.2019, 29.07.2020, 28.08.2020, 27.07.2021, 09.12.2021, 18.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Not: 18 Nisan 2023 tarihinde yaptığımız açıklama, KAP Kredi Derecelendirmesi şablonu ile tekrar gönderilmektedir.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Migros Ticaret A.Ş.'nin 'AAA(tur)' olan ulusal uzun vadeli kredi notunu gözden geçirmiş ve en yüksek not olan 'AAA(tur)' olarak teyit etmiştir. Not görünümü de "durağan" olarak teyit edilmiştir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139980
BIST
10:555.021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 1,82
|Açılış
|: 5.026
|
|Önceki Kapanış
|: 5.019
|
5.046
En Düşük
5.015
10:5519,4043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 20,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0300
|
19,4156
En Düşük
19,3794
10:5521,3065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0284
|Açılış
|: 21,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,4149
En Düşük
21,2239
10:551.243,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -7,45
|Açılış
|: 1.243,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,58
|
1.252,44
En Düşük
1.240,12
BIST En Aktif Hisseler10:53
|KOPOL
|39,40
|573.155.795
|% 9,99
|
|CVKMD
|168,90
|785.397.279
|% 9,96
|
|VKING
|36,04
|729.810
|% 9,95
|
|EUYO
|5,59
|1.345.208
|% 8,97
|
|QNBFL
|92,50
|297.110
|% 8,63
|
|IMASM
|51,55
|155.762.718
|% -9,80
|
|AKMGY
|84,00
|5.572.136
|% -5,23
|
|ATAGY
|4,65
|2.556.889
|% -4,52
|
|ONCSM
|91,90
|28.922.800
|% -4,37
|
|FENER
|51,10
|55.097.864
|% -4,04
|
|KOZAL
|23,72
|1.191.615.220
|% 0,51
|
|CVKMD
|168,90
|785.397.279
|% 9,96
|
|THYAO
|135,70
|736.451.130
|% -0,37
|
|KOPOL
|39,40
|573.155.795
|% 9,99
|
|KOZAA
|46,76
|493.266.789
|% 0,52
|
|KOZAL
|23,72
|1.191.615.220
|% 0,51
|
|EKGYO
|6,71
|156.641.871
|% 0,00
|
|GSRAY
|9,85
|195.297.223
|% 5,91
|
|YKBNK
|10,18
|188.075.673
|% -0,68
|
|ISCTR
|11,96
|181.480.553
|% -0,42
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3994
|19,4069
|% 0,03
|
|Euro
|21,3039
|21,3203
|% 0,20
|
|Sterlin
|24,0981
|24,2189
|% 0,27
|
|Frank
|21,5247
|21,6543
|% -0,14
|
|Riyal
|5,1569
|5,1827
|% 0,01
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.993
|-12,98
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.245
|-6,04
|
|Cumhuriyet
|8.833
|8.966
|79,00
|
|Tam
|8.872
|9.027
|-23,00
|
|Yarım
|4.333
|4.419
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.167
|2.216
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,90
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|15,58
|15,59
|-0,12
|
|B. Petrol
|84,22
|84,22
|-0,55
|