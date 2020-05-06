***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.05.2020 21:12
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcılarımızı ve diğer ilgili tarafları bilgilendirmek üzere, Şirketimizin 01 Ocak - 31 Mart 2020 hesap dönemine ait operasyonel ve finansal sonuçlarının değerlendirildiği, 2020 yılına ilişkin beklentilerin de güncellendiği bilgilendirme sunumu www.migroskurumsal.com adresindeki kurumsal web sitemize yüklenmiştir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843173
BIST
18:0598.571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -166,06
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
18:057,1988
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 0,1246
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2006
En Düşük
7,0607
18:057,7843
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,1144
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7893
En Düşük
7,6497
18:05390,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,33
|Açılış
|: 390,78
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.727.238
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|391.917
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|639.044
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|6.771.542
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|248.251
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|325.329.978
|% -9,94
|
|TSPOR
|5,20
|582.470.658
|% -9,25
|
|SALIX
|6,20
|78.725
|% -9,09
|
|DEVA
|14,65
|55.558.613
|% -8,61
|
|ULUUN
|9,44
|340.573.746
|% -8,26
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 9,73
|
|GARAN
|8,07
|694.508.266
|% -0,86
|
|TSPOR
|5,20
|582.470.658
|% -9,25
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 7,41
|
|KOZAA
|12,43
|526.383.667
|% 4,28
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 9,73
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 7,41
|
|KARSN
|1,84
|318.443.078
|% 6,36
|
|GSRAY
|2,57
|384.394.322
|% -3,38
|
|YKBNK
|2,11
|281.071.185
|% 1,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8583
|8,9027
|% 0,92
|
|Frank
|7,3530
|7,3973
|% 1,43
|
|Riyal
|1,9102
|1,9197
|% 1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.690
|-15,32
|
|Altın Gr.
|391
|391
|2,41
|
|Cumhuriyet
|2.498
|2.553
|12,30
|
|Tam
|2.571
|2.619
|16,70
|
|Yarım
|1.255
|1.280
|8,10
|
|Çeyrek
|626
|640
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|14,97
|15,00
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,06
|
|B. Petrol
|29,67
|29,67
|-1,30
|