***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.05.2020 18:46
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20 Mayıs 2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında görev dağılımı yapılmış olup Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Tuncay Özilhan'ın, Başkan Yardımcılığı'na ise Kamilhan Süleyman Yazıcı'nın seçilmelerine karar verilmiştir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846040
BIST
18:05102.158
En Yüksek
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383,10
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|ALYAG
|1,54
|7.988.248
|% 10,00
|
|KUTPO
|23,10
|9.632.974
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|3.865.314
|% 10,00
|
|VESBE
|24,20
|33.215.386
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|18.593.037
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,70
|2.990.203
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|150.812.733
|% -9,95
|
|UMPAS
|0,79
|214.851
|% -9,20
|
|MZHLD
|16,05
|289.995
|% -7,60
|
|SERVE
|4,60
|1.677.213
|% -6,69
|
|ALKIM
|13,25
|1.087.310.535
|% 3,68
|
|ASELS
|29,60
|890.223.604
|% 1,37
|
|THYAO
|10,88
|718.982.626
|% 0,74
|
|GARAN
|7,71
|696.962.295
|% -0,52
|
|MGROS
|34,24
|584.530.643
|% 3,95
|
|EKGYO
|1,37
|305.056.290
|% 4,58
|
|GUSGR
|3,31
|523.950.709
|% 7,47
|
|IHLGM
|1,19
|161.891.835
|% 2,59
|
|YKBNK
|2,18
|213.152.359
|% 0,46
|
|YYAPI
|0,66
|61.471.958
|% 8,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2847
|8,3263
|% 0,16
|
|Frank
|7,0119
|7,0542
|% 1,00
|
|Riyal
|1,8035
|1,8126
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|2,91
|
|Altın Gr.
|382
|382
|1,99
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.504
|7,60
|
|Tam
|2.542
|2.570
|7,80
|
|Yarım
|1.241
|1.256
|3,80
|
|Çeyrek
|620
|628
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,46
|17,49
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,82
|0,04
|
|B. Petrol
|35,41
|35,41
|0,76
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