***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30 Haziran 2020 tarihli Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketimiz Perakende Operasyonları Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Ahmet Fuat Yanar'ın 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle emekli olması nedeniyle, kendisinden boşalan bu göreve 1 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, Büyük Mağazacılık, Toptan, E-Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Murat Bartın'ın Perakende Operasyonlarından sorumlu olarak atanmasına, ayrıca Mustafa Murat Bartın'ın mevcut sorumlu olduğu görevlerini de sürdürmesine karar verilmiştir.Mustafa Murat Bartın'a evvelce verilen B1 grubundan imza ile şirketimizi temsil yetkisi devam etmektedir.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853602BIST