***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2020 19:14
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30 Haziran 2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimiz Perakende Operasyonları Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Ahmet Fuat Yanar'ın 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle emekli olması nedeniyle, kendisinden boşalan bu göreve 1 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, Büyük Mağazacılık, Toptan, E-Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Murat Bartın'ın Perakende Operasyonlarından sorumlu olarak atanmasına, ayrıca Mustafa Murat Bartın'ın mevcut sorumlu olduğu görevlerini de sürdürmesine karar verilmiştir.
Mustafa Murat Bartın'a evvelce verilen B1 grubundan imza ile şirketimizi temsil yetkisi devam etmektedir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853602
BIST
18:05116.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 681,77
|Açılış
|: 116.426
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|: 115.843
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116.971
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116.147
18:056,8568
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|: 6,8600
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En Düşük
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|: 7,6850
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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393,66
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,30
|14.497.132
|% 10,00
|
|KRDMA
|4,18
|104.185.158
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.751.658
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|194.238.255
|% 9,98
|
|BURVA
|21,72
|12.165.498
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,84
|703.771.548
|% -9,88
|
|ULAS
|5,89
|11.029.353
|% -8,26
|
|GLBMD
|4,49
|20.462.289
|% -6,85
|
|CASA
|21,00
|114.659
|% -6,67
|
|EKIZ
|10,24
|2.803.330
|% -6,48
|
|KRDMD
|3,25
|2.813.990.518
|% 4,17
|
|EKGYO
|2,05
|2.338.542.619
|% 6,77
|
|GARAN
|8,46
|1.452.847.876
|% -0,82
|
|THYAO
|12,52
|978.064.741
|% 0,48
|
|ASELS
|32,48
|869.005.441
|% 1,31
|
|EKGYO
|2,05
|2.338.542.619
|% 6,77
|
|KRDMD
|3,25
|2.813.990.518
|% 4,17
|
|IHLGM
|1,68
|653.245.152
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,45
|447.410.728
|% 3,57
|
|KARSN
|2,93
|838.301.461
|% 3,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4624
|8,5048
|% 0,67
|
|Frank
|7,2077
|7,2511
|% 0,41
|
|Riyal
|1,8218
|1,8310
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|10,91
|
|Altın Gr.
|393
|393
|2,53
|
|Cumhuriyet
|2.542
|2.564
|12,90
|
|Tam
|2.617
|2.631
|13,20
|
|Yarım
|1.271
|1.287
|6,40
|
|Çeyrek
|636
|644
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|18,19
|18,22
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|4,01
|4,02
|0,08
|
|B. Petrol
|41,64
|41,64
|-0,23
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