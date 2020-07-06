***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin uzun vadeli yatırım ve büyüme stratejilerinde önemli rol oynayan sanal market operasyonlarının geliştirilmesi, coğrafi yaygınlığının artırılması ve bu suretle ülkemizin her ilindeki müşterilerimize hizmet götürülmesi için geçtiğimiz iki yılda yoğun çaba harcanmıştır.Mevcut durumda Migros sanal market hizmeti verilen il sayısı 81'e ulaşmış olup, Şirketimizin çok kanallı büyüme yapısı içerisinde yeni mağaza açılışlarının yanı sıra, geleceğin büyüme motorlarından biri olarak gördüğümüz sanal market operasyonlarına olan yatırımlarımız da önümüzdeki dönemde sürecektir.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854958BIST