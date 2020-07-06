***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.07.2020 13:57
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin uzun vadeli yatırım ve büyüme stratejilerinde önemli rol oynayan sanal market operasyonlarının geliştirilmesi, coğrafi yaygınlığının artırılması ve bu suretle ülkemizin her ilindeki müşterilerimize hizmet götürülmesi için geçtiğimiz iki yılda yoğun çaba harcanmıştır.
Mevcut durumda Migros sanal market hizmeti verilen il sayısı 81'e ulaşmış olup, Şirketimizin çok kanallı büyüme yapısı içerisinde yeni mağaza açılışlarının yanı sıra, geleceğin büyüme motorlarından biri olarak gördüğümüz sanal market operasyonlarına olan yatırımlarımız da önümüzdeki dönemde sürecektir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854958
BIST
14:48117.618
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 1.869,43
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
14:486,8662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
14:487,7852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0573
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7852
En Düşük
7,7068
14:48392,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,21
|Açılış
|: 392,34
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,65
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|22.195.877
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.726.634
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.069.546
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|689,10
|30.155.274
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|KRDMD
|3,22
|728.169.719
|% 1,90
|
|ODAS
|2,77
|709.753.459
|% 5,73
|
|TKFEN
|17,50
|692.190.068
|% 4,04
|
|SISE
|5,98
|657.290.075
|% 4,18
|
|IHLGM
|1,83
|566.506.676
|% 8,93
|
|IHLGM
|1,83
|566.506.676
|% 8,93
|
|ODAS
|2,77
|709.753.459
|% 5,73
|
|KRDMD
|3,22
|728.169.719
|% 1,90
|
|SKBNK
|1,69
|329.900.196
|% 5,62
|
|EKGYO
|2,07
|385.189.430
|% 1,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5575
|8,6004
|% 0,23
|
|Frank
|7,2657
|7,3095
|% 0,58
|
|Riyal
|1,8245
|1,8336
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|2,25
|
|Altın Gr.
|392
|392
|0,07
|
|Cumhuriyet
|2.542
|2.561
|7,00
|
|Tam
|2.617
|2.628
|7,20
|
|Yarım
|1.271
|1.286
|3,50
|
|Çeyrek
|636
|644
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|18,21
|18,25
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|4,01
|4,03
|0,05
|
|B. Petrol
|43,23
|43,23
|0,43
|
Seans Raporu
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