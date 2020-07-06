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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.07.2020 13:57
GÜNCEL HABERLER



***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin uzun vadeli yatırım ve büyüme stratejilerinde önemli rol oynayan sanal market operasyonlarının geliştirilmesi, coğrafi yaygınlığının artırılması ve bu suretle ülkemizin her ilindeki müşterilerimize hizmet götürülmesi için geçtiğimiz iki yılda yoğun çaba harcanmıştır.
Mevcut durumda Migros sanal market hizmeti verilen il sayısı 81'e ulaşmış olup, Şirketimizin çok kanallı büyüme yapısı içerisinde yeni mağaza açılışlarının yanı sıra, geleceğin büyüme motorlarından biri olarak gördüğümüz sanal market operasyonlarına olan yatırımlarımız da önümüzdeki dönemde sürecektir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854958


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PKENT 189,20 2.726.634 % 10,00  
DOBUR 16,06 2.069.546 % 10,00  
ORMA 6,49 561.236 % 10,00  
KENT 689,10 30.155.274 % 9,99  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5575 8,6004 % 0,23  
Frank 7,2657 7,3095 % 0,58  
Riyal 1,8245 1,8336 % 0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.778 2,25  
Altın Gr. 392 392 0,07  
Cumhuriyet 2.542 2.561 7,00  
Tam 2.617 2.628 7,20  
Yarım 1.271 1.286 3,50  
Çeyrek 636 644 1,70  
Gümüş.Ons 18,21 18,25 0,23  
Gümüş Gr. 4,01 4,03 0,05  
B. Petrol 43,23 43,23 0,43  
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