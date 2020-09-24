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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.09.2020 21:24
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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kazakistan'da faaliyet göstermekte olan bağlı ortaklığımız Ramstore Kazakhstan LLC ("Ramstore Kazakistan") 1.Yarı yıl 2020 dönemi itibarıyla Şirketimizin konsolide satışlarının yaklaşık yüzde 0,8'ini oluşturmaktadır. Bağlı ortaklığımız, Kazakistan'da, alışveriş merkezi işletmeciliği ve ayrıca perakende operasyonları ekseninde iki alanda faaliyet göstermektedir.
Şirketimizin büyüme hedefleri ve faaliyet gösterdiği pazarlarda odaklanma stratejisi doğrultusunda, Ramstore Kazakistan'ın perakende operasyonlarına yönelik yeniden değerlendirme yapılmıştır. Bu kapsamda, Kazakistan'da faaliyet gösteren 1 mağazanın devri ve 6 mağazanın kira kontratlarının devri ile bu mağazaların ekipman ve stoklarının satışı konusunda görüşmelere başlanmıştır. Söz konusu mağazalarımızın olası devir işlemleri, ilgili ülkedeki Rekabet Kurulu'nun onayına tabidir.
Ramstore Kazakistan bu ülkedeki yatırımlarımızın değerlemesinin büyük bölümünü oluşturan Ramstore All In-Samal Alışveriş Merkezi ile faaliyetlerini sürdürecektir. 2017 yılında renove edilerek modernize edilen ve Almati'nin en merkezi ve işlek yerlerinden birinde yer alan Ramstore All In-Samal Alışveriş Merkezi alışverişin çekim noktası konumundadır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876614


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