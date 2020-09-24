***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.09.2020 21:24
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kazakistan'da faaliyet göstermekte olan bağlı ortaklığımız Ramstore Kazakhstan LLC ("Ramstore Kazakistan") 1.Yarı yıl 2020 dönemi itibarıyla Şirketimizin konsolide satışlarının yaklaşık yüzde 0,8'ini oluşturmaktadır. Bağlı ortaklığımız, Kazakistan'da, alışveriş merkezi işletmeciliği ve ayrıca perakende operasyonları ekseninde iki alanda faaliyet göstermektedir.
Şirketimizin büyüme hedefleri ve faaliyet gösterdiği pazarlarda odaklanma stratejisi doğrultusunda, Ramstore Kazakistan'ın perakende operasyonlarına yönelik yeniden değerlendirme yapılmıştır. Bu kapsamda, Kazakistan'da faaliyet gösteren 1 mağazanın devri ve 6 mağazanın kira kontratlarının devri ile bu mağazaların ekipman ve stoklarının satışı konusunda görüşmelere başlanmıştır. Söz konusu mağazalarımızın olası devir işlemleri, ilgili ülkedeki Rekabet Kurulu'nun onayına tabidir.
Ramstore Kazakistan bu ülkedeki yatırımlarımızın değerlemesinin büyük bölümünü oluşturan Ramstore All In-Samal Alışveriş Merkezi ile faaliyetlerini sürdürecektir. 2017 yılında renove edilerek modernize edilen ve Almati'nin en merkezi ve işlek yerlerinden birinde yer alan Ramstore All In-Samal Alışveriş Merkezi alışverişin çekim noktası konumundadır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876614
BIST
18:051.120
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 16,91
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.121
En Düşük
1.097
18:057,6271
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0738
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,5565
18:058,9103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0658
|Açılış
|: 8,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,8062
18:05457,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -3,83
|Açılış
|: 457,81
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
451,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|104,50
|15.717.393
|% 10,00
|
|CRFSA
|23,98
|22.677.565
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.914.001
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|3.526.336
|% 10,00
|
|BRYAT
|148,50
|61.111.818
|% 10,00
|
|MEGAP
|11,34
|15.251.879
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|15.251.879
|% -10,00
|
|SONME
|16,74
|13.670.819
|% -10,00
|
|UTPYA
|10,80
|18.524.479
|% -10,00
|
|MERIT
|85,60
|963.470
|% -9,99
|
|GARAN
|7,01
|4.191.563.030
|% 6,53
|
|SISE
|6,83
|1.293.097.622
|% 0,59
|
|AKBNK
|5,04
|1.134.818.778
|% 5,88
|
|KRDMD
|3,28
|984.278.289
|% -0,30
|
|ASELS
|16,97
|894.627.059
|% 3,73
|
|GARAN
|7,01
|4.191.563.030
|% 6,53
|
|YKBNK
|2,11
|798.188.530
|% 4,46
|
|KRDMD
|3,28
|984.278.289
|% -0,30
|
|AKBNK
|5,04
|1.134.818.778
|% 5,88
|
|ADESE
|2,36
|511.841.903
|% 2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6206
|7,6271
|% -0,96
|
|Euro
|8,8953
|8,9103
|% -0,73
|
|Sterlin
|9,6787
|9,7272
|% -0,99
|
|Frank
|8,1891
|8,2384
|% -1,41
|
|Riyal
|2,0247
|2,0349
|% -1,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|6,63
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-3,93
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.090
|-37,00
|
|Tam
|3.025
|3.103
|-42,66
|
|Yarım
|1.462
|1.501
|-20,64
|
|Çeyrek
|733
|750
|-10,32
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,28
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|5,67
|5,67
|0,03
|
|B. Petrol
|41,83
|41,83
|0,06
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57KRTEK
Yüzde 6.27 oranında artışla 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 149, 797 adet işlem
-
17:56OYLUM
Yüzde 9.96 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 011, 622 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 92 artarak (% 1.68 ) 1, 026
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, TKURU, YONGA, BMELK, UZERB, KERVN, BRKO, VANGD, RODRG, DARDL
-
17:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BEYAZ, AYES, COSMO, MEGAP, ARTI, MMCAS, MERIT, MARTI, EMNIS, MEGAP