***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.02.2021 09:30
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, ekli listede belirtilen 1 adet Migros ve 8 adet Migros Jet formatında toplam 9 satış mağazası Ocak ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.
31 Ocak 2021 itibariyle Şirketimizin mağaza sayısı, yurtiçinde 2.286 ve yurtdışında ise iştirakleri vasıtasıyla 28 olmak üzere toplam 2.314'tür.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906858
BIST
10:211.511
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 18,43
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.513
En Düşük
1.505
10:217,1350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0515
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
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7,1987
En Düşük
7,1302
10:218,6162
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
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|Açılış
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|Açılış
|: 425,36
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|Önceki Kapanış
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430,99
En Düşük
425,01
BIST En Aktif Hisseler10:21
|PKENT
|1.844,70
|1.337.408
|% 10,00
|
|ISKPL
|23,56
|1.215.154
|% 9,99
|
|INVEO
|145,60
|5.491.158
|% 9,97
|
|SAYAS
|12,03
|8.031.612
|% 9,96
|
|BERA
|24,72
|28.890.185
|% 9,96
|
|TACTR
|28,86
|748.253
|% -9,98
|
|BASCM
|16,84
|66.585
|% -8,97
|
|MAALT
|250,50
|1.938.369
|% -7,56
|
|KENT
|306,00
|597.312
|% -6,71
|
|BTCIM
|11,00
|4.977.829
|% -6,62
|
|SISE
|7,59
|296.972.733
|% 2,71
|
|KOZAL
|126,10
|237.876.967
|% 1,61
|
|ODAS
|4,13
|159.804.549
|% -0,24
|
|KARSN
|5,52
|147.913.870
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,47
|138.618.851
|% 1,23
|
|EKGYO
|2,47
|138.618.851
|% 1,23
|
|SISE
|7,59
|296.972.733
|% 2,71
|
|ODAS
|4,13
|159.804.549
|% -0,24
|
|TSKB
|1,88
|66.226.706
|% 2,17
|
|PEGYO
|2,32
|74.604.146
|% 6,91
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1296
|7,1350
|% -0,72
|
|Euro
|8,6098
|8,6162
|% -0,62
|
|Sterlin
|9,7454
|9,7943
|% -0,52
|
|Frank
|7,9352
|7,9830
|% -0,62
|
|Riyal
|1,8999
|1,9094
|% -0,62
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-11,77
|
|Altın Gr.
|427
|427
|-2,98
|
|Cumhuriyet
|2.849
|2.892
|-60,00
|
|Tam
|2.836
|2.908
|-59,54
|
|Yarım
|1.371
|1.407
|-28,80
|
|Çeyrek
|688
|703
|-14,40
|
|Gümüş.Ons
|27,69
|27,73
|-1,09
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|-0,16
|
|B. Petrol
|57,01
|57,01
|0,68
|