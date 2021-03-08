***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.03.2021 19:37
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından Şirketimize sürdürülebilir büyüme stratejilerimizi desteklemek amacıyla 60 milyon Euro (karşılığı TL) kredi limiti tahsis edilmiştir.
Söz konusu finansman ile Migros, işgücünde cinsiyet dengeli istihdam sağlama çalışmalarını artırmayı ve enerji tasarrufu sağlayan teknolojilerle mağazalarının enerji verimliliğini daha da artırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, 2.000'den fazla kadın çalışanın istihdam edilmesi planlanmaktadır. Konuya ilişkin basın açıklaması kurumsal web sitemize (www.migroskurumsal.com) yüklenmiştir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916305
BIST
18:051.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
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|Açılış
|: 1.550
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKFYO
|8,91
|49.515.899
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|74.342.113
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|ISBTR
|49.500,00
|1.876.250
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.692.337
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,32
|1.253.758
|% -10,00
|
|KSTUR
|343,00
|1.478.390
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|15.709.490
|% -9,99
|
|KENT
|350,80
|6.263.357
|% -9,98
|
|CASA
|159,00
|4.430.819
|% -9,97
|
|GARAN
|9,00
|2.289.956.982
|% -2,70
|
|PETKM
|6,23
|2.025.885.855
|% 3,49
|
|KOZAL
|132,80
|1.529.001.681
|% 3,03
|
|KRDMD
|7,26
|1.336.883.247
|% -0,55
|
|THYAO
|14,65
|1.296.760.801
|% -0,88
|
|PETKM
|6,23
|2.025.885.855
|% 3,49
|
|EKGYO
|2,37
|785.857.625
|% -3,66
|
|GARAN
|9,00
|2.289.956.982
|% -2,70
|
|HALKB
|5,36
|1.030.359.077
|% -0,56
|
|SKBNK
|1,37
|259.852.991
|% -2,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7639
|7,7718
|% 3,18
|
|Euro
|9,2007
|9,2244
|% 2,72
|
|Sterlin
|10,6517
|10,7051
|% 2,44
|
|Frank
|8,2355
|8,2851
|% 2,20
|
|Riyal
|2,0555
|2,0658
|% 2,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.680
|-18,65
|
|Altın Gr.
|417
|417
|6,15
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,16
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,25
|0,15
|
|B. Petrol
|68,46
|68,46
|-0,90
|