***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAvrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından Şirketimize sürdürülebilir büyüme stratejilerimizi desteklemek amacıyla 60 milyon Euro (karşılığı TL) kredi limiti tahsis edilmiştir.Söz konusu finansman ile Migros, işgücünde cinsiyet dengeli istihdam sağlama çalışmalarını artırmayı ve enerji tasarrufu sağlayan teknolojilerle mağazalarının enerji verimliliğini daha da artırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, 2.000'den fazla kadın çalışanın istihdam edilmesi planlanmaktadır. Konuya ilişkin basın açıklaması kurumsal web sitemize (www.migroskurumsal.com) yüklenmiştir.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916305BIST