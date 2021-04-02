***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (KVKK) 2016 yılında yürürlüğe girmesini takiben, Genel Kurul'da Hazır Bulunanlar Listeleri kişisel veriler kapatılarak KAP'ta açıklanmaktadır. KVKK mevzuatına uyum sağlamak ve pay sahiplerimizin kişisel verilerinin erişilebilir olmasının önüne geçmek amacıyla, ekte bulunan Hazır Bulunanlar Listeleri kişisel veriler kapatılarak tekrar yayınlanmaktadır.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923018BIST