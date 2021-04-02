***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, ekli listede belirtilen 20 adet Migros, 12 adet Migros Jet ve 1 adet Toptan formatında toplam 33 satış mağazası Mart ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.31 Mart 2021 itibariyle Şirketimizin yurtiçinde toplam mağaza sayısı 2.330'dur. Şirketimizin toplam net satış alanı 1 milyon 573 bin metrekareye ulaşmıştır.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923019BIST