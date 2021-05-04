***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.05.2021 09:32
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, ekli listede belirtilen 12 adet Migros ve 11 adet Migros Jet formatında toplam 23 satış mağazası Nisan ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.
30 Nisan 2021 itibariyle Şirketimizin yurtiçinde toplam mağaza sayısı 2.350'dir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934305
BIST
10:201.420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,99
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.427
En Düşük
1.417
10:208,3173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0699
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3177
En Düşük
8,2393
10:209,9993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0439
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0115
En Düşük
9,9291
10:20477,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,76
|Açılış
|: 477,38
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
477,60
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler10:18
|DITAS
|15,29
|1.085.850
|% 10,00
|
|EKIZ
|8,58
|30.502
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|543.237
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|10.967.008
|% 9,98
|
|MRSHL
|298,80
|1.830.748
|% 9,97
|
|IHGZT
|1,19
|3.747
|% -41,38
|
|VAKFN
|21,30
|3.143.433
|% -9,97
|
|BAYRK
|11,40
|4.154.507
|% -6,02
|
|VERTU
|28,54
|14.776.210
|% -5,50
|
|EUKYO
|4,10
|246.049
|% -4,21
|
|THYAO
|12,77
|322.516.109
|% -1,16
|
|EREGL
|19,22
|126.686.533
|% 1,37
|
|GARAN
|7,38
|123.230.507
|% 0,14
|
|KOZAL
|117,00
|110.242.177
|% 1,04
|
|PETKM
|6,85
|93.387.649
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,12
|53.545.384
|% 0,00
|
|THYAO
|12,77
|322.516.109
|% -1,16
|
|PEKGY
|1,40
|24.350.845
|% 6,06
|
|TSKB
|1,28
|21.880.665
|% 0,79
|
|GARAN
|7,38
|123.230.507
|% 0,14
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3138
|8,3200
|% 0,88
|
|Euro
|9,9946
|10,0025
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,4792
|11,5367
|% 0,35
|
|Frank
|9,0480
|9,1025
|% 0,35
|
|Riyal
|2,2081
|2,2192
|% 0,68
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-6,57
|
|Altın Gr.
|476
|476
|0,23
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,86
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,13
|7,15
|0,01
|
|B. Petrol
|67,53
|67,53
|-0,03
|