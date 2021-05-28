***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.05.2021 18:17
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu Toplantısında görev dağılımı yapılmış olup Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Tuncay Özilhan'ın, Başkan Yardımcılığı'na ise Kamilhan Süleyman Yazıcı'nın seçilmelerine karar verilmiştir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938764
BIST
18:051.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,03
|Açılış
|: 1.413
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|Önceki Kapanış
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1.423
En Düşük
1.401
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En Yüksek
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|Açılış
|: 8,5300
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|Önceki Kapanış
|: 8,4450
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8,6136
En Düşük
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18:0510,4655
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|: 518,26
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525,15
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|7,15
|5.986.130
|% 10,00
|
|IZTAR
|22,46
|26.060.084
|% 9,99
|
|UTPYA
|28,30
|1.591.737
|% 9,95
|
|VKING
|6,36
|6.298.703
|% 9,84
|
|YAYLA
|3,50
|48.151.984
|% 9,72
|
|GEDZA
|41,22
|64.567.256
|% -9,96
|
|KUTPO
|40,12
|74.683.176
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|37.281.129
|% -9,93
|
|TRILC
|42,28
|259.353.864
|% -9,08
|
|USAK
|2,34
|102.154.641
|% -8,95
|
|GARAN
|7,98
|1.624.525.760
|% 0,25
|
|THYAO
|12,98
|1.113.234.119
|% -0,54
|
|EREGL
|19,21
|855.566.571
|% 1,86
|
|BIMAS
|64,25
|673.152.690
|% 6,29
|
|YKBNK
|2,16
|623.148.588
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|623.148.588
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|386.330.705
|% -0,53
|
|GARAN
|7,98
|1.624.525.760
|% 0,25
|
|TSKB
|1,32
|121.379.532
|% 0,00
|
|THYAO
|12,98
|1.113.234.119
|% -0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5707
|8,5741
|% 0,89
|
|Euro
|10,4526
|10,4655
|% 0,74
|
|Sterlin
|12,1250
|12,1858
|% 0,76
|
|Frank
|9,4910
|9,5481
|% 0,57
|
|Riyal
|2,2784
|2,2898
|% 0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|2,15
|
|Altın Gr.
|523
|523
|4,82
|
|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|48,00
|
|Tam
|3.433
|3.521
|47,72
|
|Yarım
|1.659
|1.703
|23,08
|
|Çeyrek
|832
|852
|11,54
|
|Gümüş.Ons
|27,85
|27,87
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,68
|0,06
|
|B. Petrol
|69,37
|69,37
|0,17
|