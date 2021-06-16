***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.06.2021 14:44
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin sahip olduğu medya varlıklarını tüm reklam verenlere daha etkin bir şekilde ulaştırabilmek ve veri bazlı pazarlama aktivitelerimizin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla Mimeda Medya Platform A.Ş. unvanlı yeni bir medya şirketi kurulmasına karar verilmiştir. Söz konusu şirket Migros Ticaret A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olacak olup, nakden ödenecek olan kuruluş sermayesi ise 1.500.000 TL olacaktır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942623
BIST
14:591.442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,26
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.434
14:598,5421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0153
|Açılış
|: 8,5430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
14:5910,3631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0192
|Açılış
|: 10,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
14:59509,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,21
|Açılış
|: 509,26
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler14:59
|ISKUR
|320.100,00
|320.100
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|959.924
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,30
|79.831
|% 8,33
|
|OYYAT
|25,28
|96.874.942
|% 7,94
|
|PENTA
|34,26
|57.712.389
|% 7,06
|
|BAGFS
|19,17
|302.081
|% -10,00
|
|LKMNH
|9,10
|19.579.064
|% -9,99
|
|BERA
|20,90
|27.918.011
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|307.022
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.077.566
|% -9,94
|
|THYAO
|14,59
|922.005.675
|% 0,69
|
|BOBET
|5,71
|713.000.170
|% -5,31
|
|GARAN
|8,39
|624.710.836
|% -0,36
|
|KOZAL
|125,70
|487.566.335
|% 1,05
|
|EKGYO
|2,24
|355.871.355
|% 2,28
|
|EKGYO
|2,24
|355.871.355
|% 2,28
|
|BOBET
|5,71
|713.000.170
|% -5,31
|
|YESIL
|2,35
|279.657.135
|% -8,56
|
|GARAN
|8,39
|624.710.836
|% -0,36
|
|HALKB
|5,19
|346.290.161
|% -3,17
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5391
|8,5421
|% -0,18
|
|Euro
|10,3571
|10,3631
|% -0,18
|
|Sterlin
|12,0201
|12,0804
|% 0,03
|
|Frank
|9,4556
|9,5126
|% -0,33
|
|Riyal
|2,2704
|2,2818
|% -0,20
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|509
|510
|-1,96
|
|Cumhuriyet
|3.372
|3.423
|-22,00
|
|Tam
|3.357
|3.442
|-17,63
|
|Yarım
|1.623
|1.665
|-8,53
|
|Çeyrek
|814
|832
|-4,27
|
Seans Raporu
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