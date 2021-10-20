***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.10.2021 20:32
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rekabet Kurumu'nun COVID-19 salgını sürecinde perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik soruşturması kapsamında, 27 Ekim 2021 tarihinde saat 10:30'da yapılacak sözlü savunma toplantısına Şirketimizin de savunmasını yapmak üzere iştirak edeceğinin Rekabet Kurumu'na bildirilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971616
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,95
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.438
En Düşük
1.428
18:059,2156
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0787
|Açılış
|: 9,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
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9,3551
En Düşük
9,2058
18:0510,7488
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0773
|Açılış
|: 10,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,8400
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10,8959
En Düşük
10,7260
18:05529,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,47
|Açılış
|: 529,10
|
|Önceki Kapanış
|: 528,63
|
534,68
En Düşük
528,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHYAY
|0,88
|28.345.933
|% 10,00
|
|OLMK
|7,04
|5.015.490
|% 10,00
|
|IZTAR
|23,72
|23.310.306
|% 9,92
|
|FADE
|9,55
|197.507.608
|% 9,90
|
|DMSAS
|8,07
|200.039.404
|% 9,80
|
|BIOEN
|27,00
|149.780.708
|% -10,00
|
|SERVE
|13,01
|113.058
|% -9,97
|
|KERVN
|0,79
|1.280.374
|% -9,20
|
|OYLUM
|7,30
|6.843.830
|% -7,83
|
|ISBTR
|28.500,00
|142.250
|% -6,56
|
|THYAO
|13,80
|2.535.361.709
|% -3,63
|
|GARAN
|9,11
|1.798.432.962
|% 0,89
|
|GUBRF
|57,55
|1.150.696.171
|% 6,57
|
|TUPRS
|131,90
|766.984.046
|% 1,31
|
|ASELS
|16,30
|753.816.031
|% -0,61
|
|EKGYO
|1,92
|677.056.592
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,46
|675.791.299
|% 2,07
|
|GARAN
|9,11
|1.798.432.962
|% 0,89
|
|THYAO
|13,80
|2.535.361.709
|% -3,63
|
|TSPOR
|3,81
|401.841.224
|% 7,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2133
|9,2156
|% -0,85
|
|Euro
|10,7414
|10,7488
|% -0,71
|
|Sterlin
|12,7017
|12,7654
|% -0,58
|
|Frank
|9,9880
|10,0481
|% -0,37
|
|Riyal
|2,4498
|2,4621
|% -0,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|16,30
|
|Altın Gr.
|528
|528
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|3.501
|3.554
|-23,00
|
|Tam
|3.483
|3.571
|-26,32
|
|Yarım
|1.684
|1.727
|-12,73
|
|Çeyrek
|844
|864
|-6,37
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,38
|0,70
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|0,13
|
|B. Petrol
|85,48
|85,48
|0,40
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BTCIM
Yüzde 4.21 oranında artışla 15.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 142, 792 adet işlem
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17:58NIBAS
Yüzde 4.53 oranında artışla 8.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 252, 811 adet işlem
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17:57AKYHO
Yüzde 5.91 oranında artışla 1.97 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 854, 663 adet işlem
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17:56AKYHO
Yüzde 5.91 oranında artışla 1.97 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 719, 679 adet işlem
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17:55AVHOL
Yüzde 4.87 oranında artışla 6.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 476, 013 adet işlem