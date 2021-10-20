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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.10.2021 20:32



***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Rekabet Kurumu'nun COVID-19 salgını sürecinde perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik soruşturması kapsamında, 27 Ekim 2021 tarihinde saat 10:30'da yapılacak sözlü savunma toplantısına Şirketimizin de savunmasını yapmak üzere iştirak edeceğinin Rekabet Kurumu'na bildirilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971616


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