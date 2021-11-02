***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.11.2021 15:38
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, ekli listede belirtilen 17 adet Migros, 6 adet Migros Jet ve 4 adet Macrocenter formatında toplam 27 satış mağazası Ekim ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.
31 Ekim 2021 itibariyle Şirketimizin yurtiçinde toplam mağaza sayısı 2.507'dir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973990
BIST
15:381.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,28
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.528
15:389,5354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,5631
En Düşük
9,4675
15:3811,0708
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0038
|Açılış
|: 11,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1023
En Düşük
10,9907
15:38548,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,22
|Açılış
|: 548,62
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler15:38
|VANGD
|6,49
|31.041.687
|% 10,00
|
|ERBOS
|122,80
|130.115.065
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,77
|143.970.795
|% 9,91
|
|SAYAS
|23,78
|37.969.024
|% 8,39
|
|KZBGY
|34,26
|112.199.350
|% 8,35
|
|KRGYO
|6,66
|49.382.825
|% -10,00
|
|NUGYO
|12,64
|41.632.040
|% -9,97
|
|KARYE
|21,88
|103.297.959
|% -9,96
|
|BIOEN
|22,24
|292.020.305
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,55
|29.171.039
|% -8,87
|
|GARAN
|10,13
|2.456.589.825
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,55
|1.128.775.852
|% -6,88
|
|THYAO
|15,35
|962.694.423
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,81
|716.159.486
|% 0,36
|
|AKBNK
|6,05
|659.740.334
|% 1,68
|
|YKBNK
|2,81
|716.159.486
|% 0,36
|
|GARAN
|10,13
|2.456.589.825
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,55
|1.128.775.852
|% -6,88
|
|AKBNK
|6,05
|659.740.334
|% 1,68
|
|GSRAY
|4,09
|427.095.364
|% 3,02
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5342
|9,5354
|% -0,01
|
|Euro
|11,0666
|11,0708
|% -0,03
|
|Sterlin
|12,9788
|13,0439
|% -0,11
|
|Frank
|10,4028
|10,4654
|% -0,42
|
|Riyal
|2,5346
|2,5473
|% -0,01
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|-3,85
|
|Altın Gr.
|549
|550
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|3.632
|3.687
|12,00
|
|Tam
|3.615
|3.705
|12,31
|
|Yarım
|1.747
|1.792
|5,95
|
|Çeyrek
|876
|896
|2,97
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,80
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,39
|84,39
|-0,32
|