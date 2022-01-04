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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.01.2022 13:42
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimizin, ekli listede belirtilen 14 adet Migros, 10 adet Migros Jet, 8 adet Macrocenter ve 1 adet Toptan formatında toplam 33 satış mağazası Aralık ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.
Böylelikle Şirketimiz, 300+ olan yıllık mağaza açılış hedefine ulaşarak 2021 yılı içinde 307 yeni mağaza açmıştır. Şirketimizin toplam net satış alanı 1 milyon 679 bin metrekareye ulaşmıştır. (2020 yılsonu toplam net satış alanı: 1 milyon 580 bin metrekare)
31 Aralık 2021 itibarıyla Migros Ticaret A.Ş. 850 M, 439 MM, 148 MMM, 936 Migros Jet, 57 hipermarket, 110 Macrocenter ve 25 Toptan olmak üzere toplam 2.565 mağazaya ulaşmıştır. (2020 sonu: 2.319 mağaza).
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988595


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BFREN 1.192,40 33.510.491 % 10,00  
UZERB 38,50 1.043.156 % 10,00  
DOBUR 85,30 5.767.955 % 9,99  
VERTU 27,40 104.339.060 % 9,95  
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Frank 14,4697 14,5568 % 1,91  
Riyal 3,5416 3,5594 % 1,82  
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Altın Ons 1.803 1.804 1,67  
Altın Gr. 771 771 12,42  
Cumhuriyet 5.135 5.212 52,00  
Tam 5.113 5.247 59,96  
Yarım 2.471 2.538 29,00  
Çeyrek 1.240 1.269 14,50  
Gümüş.Ons 22,78 22,82 -0,09  
Gümüş Gr. 9,74 9,75 0,10  
B. Petrol 79,65 79,65 0,67  
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