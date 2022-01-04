***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.01.2022 13:42
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, ekli listede belirtilen 14 adet Migros, 10 adet Migros Jet, 8 adet Macrocenter ve 1 adet Toptan formatında toplam 33 satış mağazası Aralık ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.
Böylelikle Şirketimiz, 300+ olan yıllık mağaza açılış hedefine ulaşarak 2021 yılı içinde 307 yeni mağaza açmıştır. Şirketimizin toplam net satış alanı 1 milyon 679 bin metrekareye ulaşmıştır. (2020 yılsonu toplam net satış alanı: 1 milyon 580 bin metrekare)
31 Aralık 2021 itibarıyla Migros Ticaret A.Ş. 850 M, 439 MM, 148 MMM, 936 Migros Jet, 57 hipermarket, 110 Macrocenter ve 25 Toptan olmak üzere toplam 2.565 mağazaya ulaşmıştır. (2020 sonu: 2.319 mağaza).
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988595
BIST
15:041.969
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 42,34
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.940
15:0413,3596
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 0,2913
|Açılış
|: 13,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,4943
En Düşük
12,9640
15:0415,0820
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 0,2802
|Açılış
|: 15,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2589
En Düşük
14,6944
15:04774,26
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 15,26
|Açılış
|: 774,50
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler15:02
|CRFSA
|46,22
|5.003.685
|% 10,00
|
|BFREN
|1.192,40
|33.510.491
|% 10,00
|
|UZERB
|38,50
|1.043.156
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|5.767.955
|% 9,99
|
|VERTU
|27,40
|104.339.060
|% 9,95
|
|TBORG
|17,82
|414.117
|% -10,00
|
|BAGFS
|16,71
|64.495.252
|% -5,59
|
|KUYAS
|5,34
|15.568.609
|% -4,47
|
|KSTUR
|254,00
|131.340
|% -4,08
|
|SERVE
|12,68
|29.477
|% -3,94
|
|THYAO
|22,98
|1.822.231.335
|% 5,22
|
|EREGL
|30,10
|1.341.003.716
|% 2,94
|
|GARAN
|11,49
|1.329.954.280
|% 0,26
|
|SASA
|55,90
|1.168.339.093
|% 4,98
|
|SISE
|14,23
|896.820.798
|% 2,67
|
|YKBNK
|3,48
|667.474.640
|% 0,58
|
|EKGYO
|2,27
|316.430.948
|% 1,79
|
|GARAN
|11,49
|1.329.954.280
|% 0,26
|
|IHLAS
|0,62
|56.227.766
|% 8,77
|
|IHGZT
|0,75
|68.100.646
|% -1,32
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3158
|13,3607
|% 2,24
|
|Euro
|15,0189
|15,0709
|% 1,82
|
|Sterlin
|17,9477
|18,0377
|% 2,00
|
|Frank
|14,4697
|14,5568
|% 1,91
|
|Riyal
|3,5416
|3,5594
|% 1,82
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|1,67
|
|Altın Gr.
|771
|771
|12,42
|
|Cumhuriyet
|5.135
|5.212
|52,00
|
|Tam
|5.113
|5.247
|59,96
|
|Yarım
|2.471
|2.538
|29,00
|
|Çeyrek
|1.240
|1.269
|14,50
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,82
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,74
|9,75
|0,10
|
|B. Petrol
|79,65
|79,65
|0,67
|
Seans Raporu
15:02
daha fazla
-
15:17TSPOR
Yüzde 9.91 oranında artışla 7.32 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 536, 897 adet işlem
-
15:16PGSUS
Yüzde 7.96 oranında artışla 96.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 481, 843 adet işlem
-
15:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, ISCTR, GARAN
-
15:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 06 artarak (% 2.28 ) 1, 752
-
15:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TSPOR, KRSTL, UZERB, DOBUR, IHEVA, BFREN, CRFSA, IHLAS, VERTU