***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, ekli listede belirtilen 14 adet Migros, 10 adet Migros Jet, 8 adet Macrocenter ve 1 adet Toptan formatında toplam 33 satış mağazası Aralık ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.Böylelikle Şirketimiz, 300+ olan yıllık mağaza açılış hedefine ulaşarak 2021 yılı içinde 307 yeni mağaza açmıştır. Şirketimizin toplam net satış alanı 1 milyon 679 bin metrekareye ulaşmıştır. (2020 yılsonu toplam net satış alanı: 1 milyon 580 bin metrekare)31 Aralık 2021 itibarıyla Migros Ticaret A.Ş. 850 M, 439 MM, 148 MMM, 936 Migros Jet, 57 hipermarket, 110 Macrocenter ve 25 Toptan olmak üzere toplam 2.565 mağazaya ulaşmıştır. (2020 sonu: 2.319 mağaza).(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988595BIST