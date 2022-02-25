***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.02.2022 19:49
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.10.2021, 29.10.2021, 17.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rekabet Kurulu tarafından Şirketimizin de aralarında bulunduğu gıda ve temizlik ürünleri pazarında faaliyet gösteren çeşitli teşebbüsler hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca soruşturma açıldığı evvelce Şirketimiz tarafından duyurulmuş olup, söz konusu soruşturmaya ilişkin olarak Şirketimize, İdare Mahkemeleri yolu açık olmak üzere, toplamda 517.672.762,75-TL tutarında idari para cezası verildiğine ilişkin karar Rekabet Kurulu tarafından açıklanmıştı.
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17. maddesi gereğince, idari para cezasının dörtte üçü nispetinde 388.254.572,06-TL tutar Şirketimiz tarafından ödenmiş olup, anılan karar ve cezaya ilişkin olarak yürütmeyi durdurma talepli iptal davası 25 Şubat 2022 tarihinde açılmıştır.
Süreç ile ilgili gelişmeler oldukça kamuya açıklanacaktır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004837
BIST
18:051.952
En Yüksek
|Değişim
|: 5,46%
|| 101,02
|Açılış
|: 1.883
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|Önceki Kapanış
|: 1.851
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1.965
En Düşük
1.866
18:0513,8253
En Yüksek
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|: -1,41%
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|Açılış
|: 13,8900
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|Önceki Kapanış
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13,7491
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En Yüksek
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|Açılış
|: 15,5900
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|Önceki Kapanış
|: 16,1400
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En Düşük
15,4519
18:05837,09
En Yüksek
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|: -2,13%
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|Açılış
|: 837,09
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|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
833,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|16,17
|1.339.277
|% 10,00
|
|TURGG
|178,20
|21.002.306
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|1.348.074
|% 10,00
|
|BAGFS
|12,43
|24.202.748
|% 10,00
|
|PENTA
|297,00
|18.599.328
|% 10,00
|
|ARMDA
|60,00
|4.009.018
|% -5,44
|
|KLGYO
|0,88
|179.379.065
|% -4,35
|
|IHEVA
|1,08
|29.282.114
|% -2,70
|
|ANHYT
|13,85
|10.348.422
|% -2,19
|
|ORCAY
|21,50
|16.560.897
|% -2,01
|
|THYAO
|27,30
|6.630.300.009
|% 7,99
|
|EREGL
|31,16
|3.240.369.203
|% 7,15
|
|KRDMD
|11,32
|1.814.429.586
|% 7,30
|
|GARAN
|11,38
|1.632.776.614
|% 3,36
|
|YKBNK
|3,67
|1.216.433.917
|% 3,97
|
|YKBNK
|3,67
|1.216.433.917
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,04
|650.487.256
|% 2,51
|
|THYAO
|27,30
|6.630.300.009
|% 7,99
|
|KLGYO
|0,88
|179.379.065
|% -4,35
|
|HUNER
|2,67
|492.608.612
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8110
|13,8253
|% -1,41
|
|Euro
|15,5694
|15,6396
|% -1,30
|
|Sterlin
|18,3835
|18,4757
|% -1,76
|
|Frank
|14,7857
|14,8748
|% -2,02
|
|Riyal
|3,6592
|3,6776
|% -1,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|-10,04
|
|Altın Gr.
|835
|835
|-20,14
|
|Cumhuriyet
|5.619
|5.704
|-466,00
|
|Tam
|5.596
|5.742
|-463,92
|
|Yarım
|2.705
|2.778
|-224,42
|
|Çeyrek
|1.357
|1.389
|-112,20
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,95
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,60
|-0,27
|
|B. Petrol
|93,09
|93,09
|-2,33
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ESEN
Yüzde 9.94 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 140, 492 adet işlem
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17:58ASELS
Yüzde 8.99 oranında artışla 20.60 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 846, 848 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 961 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 92 üstünde . İşlem hacmi 32, 943.00 milyon TL de
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17:57TOASO
Yüzde 9.35 oranında artışla 80.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 539, 413 adet işlem
-
17:56VERTU
Yüzde 9.93 oranında artışla 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 848, 728 adet işlem