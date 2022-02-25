***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.10.2021, 29.10.2021, 17.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRekabet Kurulu tarafından Şirketimizin de aralarında bulunduğu gıda ve temizlik ürünleri pazarında faaliyet gösteren çeşitli teşebbüsler hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca soruşturma açıldığı evvelce Şirketimiz tarafından duyurulmuş olup, söz konusu soruşturmaya ilişkin olarak Şirketimize, İdare Mahkemeleri yolu açık olmak üzere, toplamda 517.672.762,75-TL tutarında idari para cezası verildiğine ilişkin karar Rekabet Kurulu tarafından açıklanmıştı.5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17. maddesi gereğince, idari para cezasının dörtte üçü nispetinde 388.254.572,06-TL tutar Şirketimiz tarafından ödenmiş olup, anılan karar ve cezaya ilişkin olarak yürütmeyi durdurma talepli iptal davası 25 Şubat 2022 tarihinde açılmıştır.Süreç ile ilgili gelişmeler oldukça kamuya açıklanacaktır.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004837BIST