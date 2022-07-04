***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.07.2022 09:32
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, ekli listede belirtilen 19 adet Migros, 15 adet Migros Jet ve 4 adet Macrocenter formatında toplam 38 satış mağazası Haziran ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.
30 Haziran 2022 itibariyle Şirketimizin yurtiçinde toplam mağaza sayısı 2.681'tir. Şirketimizin toplam net satış alanı 1 milyon 713 bin metrekareye ulaşmıştır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040988
BIST
10:472.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 22,09
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.456
10:4716,8188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0643
|Açılış
|: 16,7820
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7800
|
16,8217
En Düşük
16,7215
10:4717,5472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0683
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4100
|
17,5535
En Düşük
17,4493
10:47977,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,39
|Açılış
|: 977,44
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler10:45
|OYAYO
|9,29
|2.631.809
|% 7,40
|
|GESAN
|49,50
|174.991.583
|% 7,10
|
|PEGYO
|2,05
|10.082.816
|% 6,22
|
|LINK
|31,72
|8.308.641
|% 6,09
|
|KMPUR
|35,64
|42.019.239
|% 5,44
|
|CANTE
|39,92
|29.207.226
|% -9,60
|
|BRKO
|1,40
|40.656
|% -2,78
|
|LIDFA
|10,85
|8.143.725
|% -2,69
|
|IZFAS
|5,19
|800.911
|% -2,63
|
|ITTFH
|1,55
|16.496.475
|% -2,52
|
|THYAO
|49,38
|697.313.376
|% 0,16
|
|SISE
|21,78
|479.055.970
|% 2,06
|
|KOZAL
|193,60
|474.528.628
|% 3,53
|
|EREGL
|26,96
|285.524.478
|% -0,37
|
|KRDMD
|11,32
|241.471.397
|% 0,27
|
|EKGYO
|2,82
|121.919.693
|% 0,36
|
|SKBNK
|1,09
|31.259.994
|% 2,83
|
|ODAS
|2,90
|77.334.954
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,45
|109.357.087
|% 0,91
|
|SISE
|21,78
|479.055.970
|% 2,06
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8073
|16,8157
|% 0,37
|
|Euro
|17,5333
|17,5510
|% 0,41
|
|Sterlin
|20,3164
|20,4183
|% 0,54
|
|Frank
|17,4686
|17,5738
|% 0,45
|
|Riyal
|4,4665
|4,4889
|% 0,34
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-3,14
|
|Altın Gr.
|977
|977
|0,94
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.616
|45,00
|
|Tam
|6.520
|6.611
|21,00
|
|Yarım
|3.191
|3.233
|11,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.616
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,82
|19,86
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,00
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,10
|
Seans Raporu
10:45
daha fazla
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11:00DERHL
Yüzde 4.82 oranında artışla 9.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 412, 522 adet işlem
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10:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 11 artarak (% 1.06 ) 2, 684
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10:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, THYAO, SODA
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10:59XU100
Endeks 2, 469 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 02 üstünde . İşlem hacmi 5, 904.00 milyon TL de
-
10:59DERHL
Yüzde 4.48 oranında artışla 9.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 402, 535 adet işlem