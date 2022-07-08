***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜçler Süper Market Gıda San. A.Ş. tarafından İstanbul'da işletilmekte olan 6 adet mağazanın kiracılık hakkının ve kira sözleşmelerinin, sabit kıymetleri ile birlikte Şirketimize devri hususuna izin verildiği bilgisi Rekabet Kurulu'nun 07 Temmuz 2022 tarihli yazısı ile Şirketimize bildirilmiştir.Devir sürecinde, devre konu mağazalar içerisinden devir şartlarını yerine getiremeyen mağazaların varlığı halinde, bu mağazaların Şirketimize devri gerçekleşmeyecektir.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044811BIST