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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.07.2022 17:35
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Üçler Süper Market Gıda San. A.Ş. tarafından İstanbul'da işletilmekte olan 6 adet mağazanın kiracılık hakkının ve kira sözleşmelerinin, sabit kıymetleri ile birlikte Şirketimize devri hususuna izin verildiği bilgisi Rekabet Kurulu'nun 07 Temmuz 2022 tarihli yazısı ile Şirketimize bildirilmiştir.
Devir sürecinde, devre konu mağazalar içerisinden devir şartlarını yerine getiremeyen mağazaların varlığı halinde, bu mağazaların Şirketimize devri gerçekleşmeyecektir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044811


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IZFAS 2,71 1.648.148 % 9,72  
CANTE 53,85 29.579.859 % 9,01  
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Riyal 4,5991 4,6221 % 0,36  
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Altın Ons 1.745 1.745 4,57  
Altın Gr. 972 972 6,35  
Cumhuriyet 6.508 6.607 14,00  
Tam 6.518 6.658 72,00  
Yarım 3.190 3.256 36,00  
Çeyrek 1.598 1.625 15,00  
Gümüş.Ons 19,29 19,33 0,07  
Gümüş Gr. 10,75 10,77 0,09  
B. Petrol 106 106 1,59  
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