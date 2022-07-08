***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.07.2022 17:35
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Üçler Süper Market Gıda San. A.Ş. tarafından İstanbul'da işletilmekte olan 6 adet mağazanın kiracılık hakkının ve kira sözleşmelerinin, sabit kıymetleri ile birlikte Şirketimize devri hususuna izin verildiği bilgisi Rekabet Kurulu'nun 07 Temmuz 2022 tarihli yazısı ile Şirketimize bildirilmiştir.
Devir sürecinde, devre konu mağazalar içerisinden devir şartlarını yerine getiremeyen mağazaların varlığı halinde, bu mağazaların Şirketimize devri gerçekleşmeyecektir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044811
BIST
12:352.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,46
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
12:3517,3395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0715
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3395
En Düşük
17,1768
12:3517,6298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0668
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,6498
En Düşük
17,4369
12:35970,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,53
|Açılış
|: 970,91
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
975,64
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler12:35
|GESAN
|52,25
|211.948.881
|% 10,00
|
|IHAAS
|26,98
|3.257.384
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.648.148
|% 9,72
|
|CANTE
|53,85
|29.579.859
|% 9,01
|
|KRGYO
|8,43
|39.086.948
|% 8,08
|
|ISKUR
|945.000,00
|945.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|5,66
|62.904
|% -7,21
|
|IZINV
|16,96
|4.647.009
|% -5,15
|
|ISGYO
|15,14
|73.043.086
|% -5,14
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|THYAO
|49,54
|1.363.431.836
|% 0,69
|
|EREGL
|26,52
|656.960.071
|% 1,14
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|YKBNK
|4,26
|265.126.591
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,83
|132.010.679
|% -0,35
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|ODAS
|2,87
|97.351.689
|% 1,41
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2851
|17,3317
|% 0,37
|
|Euro
|17,6204
|17,6491
|% 0,49
|
|Sterlin
|20,7674
|20,8715
|% 0,40
|
|Frank
|17,6454
|17,7517
|% 0,03
|
|Riyal
|4,5991
|4,6221
|% 0,36
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|4,57
|
|Altın Gr.
|972
|972
|6,35
|
|Cumhuriyet
|6.508
|6.607
|14,00
|
|Tam
|6.518
|6.658
|72,00
|
|Yarım
|3.190
|3.256
|36,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.625
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,29
|19,33
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,77
|0,09
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,59
|
Seans Raporu
12:35
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