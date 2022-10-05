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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.10.2022 22:26
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin, ekli listede belirtilen 16 adet Migros, 10 adet Migros Jet ve 1 adet Macrocenter formatında toplam 27 satış mağazası Eylül ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.
30 Eylül 2022 itibariyle Şirketimizin yurtiçinde toplam mağaza sayısı 2.750'dir. Şirketimizin toplam net satış alanı 1 milyon 739 bin metrekareye ulaşmıştır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067732


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