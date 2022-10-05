***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.10.2022 22:26
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, ekli listede belirtilen 16 adet Migros, 10 adet Migros Jet ve 1 adet Macrocenter formatında toplam 27 satış mağazası Eylül ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.
30 Eylül 2022 itibariyle Şirketimizin yurtiçinde toplam mağaza sayısı 2.750'dir. Şirketimizin toplam net satış alanı 1 milyon 739 bin metrekareye ulaşmıştır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067732
BIST
11:113.536
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 51,86
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.538
En Düşük
3.508
11:1118,5904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0368
|Açılış
|: 18,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6705
En Düşük
18,5492
11:1118,4265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0637
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,5165
En Düşük
18,3332
11:111.028,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,80
|Açılış
|: 1.029,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,90
En Düşük
1.024,32
BIST En Aktif Hisseler11:07
|GOZDE
|11,27
|142.316.120
|% 9,95
|
|HKTM
|53,55
|36.775.353
|% 9,73
|
|AKENR
|3,30
|119.888.788
|% 9,63
|
|SANKO
|14,72
|11.450.036
|% 8,39
|
|ULUUN
|28,56
|291.050.097
|% 7,69
|
|INFO
|9,65
|5.915.392
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|6.951.539
|% -9,94
|
|ATSYH
|113,40
|605.329
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,50
|14.195
|% -6,02
|
|MMCAS
|4,76
|26.180
|% -5,74
|
|THYAO
|84,60
|1.872.988.160
|% -0,24
|
|SISE
|28,90
|1.640.266.823
|% 1,90
|
|SASA
|83,65
|1.221.598.880
|% 1,09
|
|YKBNK
|8,14
|886.677.623
|% 4,23
|
|PETKM
|14,82
|850.415.034
|% 1,44
|
|EKGYO
|4,31
|811.086.093
|% 2,13
|
|YKBNK
|8,14
|886.677.623
|% 4,23
|
|SKBNK
|1,86
|133.509.476
|% 1,64
|
|ISCTR
|8,32
|545.167.942
|% 2,34
|
|AKBNK
|12,70
|811.839.193
|% 2,67
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5789
|18,5848
|% -0,23
|
|Euro
|18,4039
|18,4244
|% 0,34
|
|Sterlin
|20,9778
|21,0830
|% -0,04
|
|Frank
|18,8908
|19,0046
|% 0,40
|
|Riyal
|4,9286
|4,9533
|% 0,04
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|3,77
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|4,73
|
|Cumhuriyet
|6.809
|6.912
|-3,00
|
|Tam
|6.904
|6.965
|21,00
|
|Yarım
|3.364
|3.404
|10,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.703
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,57
|20,60
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,35
|12,37
|0,02
|
|B. Petrol
|94,15
|94,15
|0,78
|
Seans Raporu
11:07
daha fazla
-
11:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 60, 47 artarak (% 1.58 ) 3, 884
-
11:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, YKBNK
-
11:22XU100
Endeks 3, 534 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 43 üstünde . İşlem hacmi 20, 727.00 milyon TL de
-
11:22AKENR
Yüzde 8.97 oranında artışla 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 333, 108 adet işlem
-
11:21ULUUN
Yüzde 7.69 oranında artışla 28.56 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 497, 898 adet işlem