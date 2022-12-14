***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.12.2022 19:16
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi ve BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'nde yer alan Migros Ticaret A.Ş., çevresel sürdürülebilirlik alanındaki en prestijli küresel raporlamalardan olan CDP (Karbon Saydamlık Projesi) 2022 sonuçlarına göre, ‘A-‘ notu ile İklim Liderleri ve yine ‘A-‘ notu ile Su Liderleri arasında yer almıştır.
Bu konuda hazırlanan basın bülteni www.migroskurumsal.com adresindeki kurumsal web sitemize yüklenmiştir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087388
BIST
18:055.067
En Yüksek
|Değişim
|: -3,61%
|| -189,69
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.042
18:0518,6277
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0149
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
18:0519,9083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0929
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9325
En Düşük
19,7315
18:051.083,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,64
|Açılış
|: 1.083,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.075,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|1.313,40
|337.211.513
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|PLTUR
|10,01
|556.346
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|841.571.880
|% 10,00
|
|KUYAS
|27,98
|68.437.681
|% 9,98
|
|DGNMO
|8,84
|129.566.050
|% -9,98
|
|DIRIT
|4,63
|391.892
|% -9,92
|
|IHGZT
|1,65
|288.844.353
|% -9,84
|
|YESIL
|4,37
|45.059.937
|% -9,15
|
|METRO
|2,12
|72.811.766
|% -8,62
|
|KRDMD
|17,81
|16.261.200.620
|% -5,37
|
|THYAO
|137,00
|9.120.950.855
|% -4,86
|
|ASELS
|56,40
|8.692.594.857
|% -4,97
|
|AKBNK
|17,29
|6.521.073.234
|% -0,97
|
|VAKBN
|10,61
|6.363.803.647
|% 0,57
|
|KRDMD
|17,81
|16.261.200.620
|% -5,37
|
|EKGYO
|7,95
|5.826.385.532
|% 0,51
|
|SKBNK
|2,72
|1.933.113.515
|% -1,45
|
|VAKBN
|10,61
|6.363.803.647
|% 0,57
|
|YKBNK
|11,12
|5.519.611.509
|% -3,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6216
|18,6277
|% -0,08
|
|Euro
|19,8731
|19,9083
|% 0,47
|
|Sterlin
|23,0874
|23,2032
|% 0,49
|
|Frank
|20,0942
|20,2152
|% 0,56
|
|Riyal
|4,9365
|4,9613
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-5,11
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-1,32
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.278
|7.346
|2,00
|
|Yarım
|3.524
|3.591
|1,00
|
|Çeyrek
|1.768
|1.795
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,85
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,34
|0,12
|
|B. Petrol
|82,97
|82,97
|2,29
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MAKTK
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 6.18 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 715, 721 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -102, 48 kaybederek (% -1.81 ) 5, 546
-
17:58XU100
Endeks 5, 171 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 62 altında . İşlem hacmi 145, 820.00 milyon TL de
-
17:58HEDEF
Yüzde -6.10 oranında düşüşle 21.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 964 adet işlem
-
17:57HUNER
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 13.70 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 036, 848 adet işlem