***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBIST Sürdürülebilirlik Endeksi ve BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'nde yer alan Migros Ticaret A.Ş., çevresel sürdürülebilirlik alanındaki en prestijli küresel raporlamalardan olan CDP (Karbon Saydamlık Projesi) 2022 sonuçlarına göre, ‘A-‘ notu ile İklim Liderleri ve yine ‘A-‘ notu ile Su Liderleri arasında yer almıştır.Bu konuda hazırlanan basın bülteni www.migroskurumsal.com adresindeki kurumsal web sitemize yüklenmiştir.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087388BIST