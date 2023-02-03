***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.02.2023 19:10
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, ekli listede belirtilen 18 adet Migros, 5 adet Migros Jet, 1 adet Macrocenter ve 3 adet Mion (kozmetik mağazacılık) formatında toplam 27 satış mağazası Ocak ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.
31 Ocak 2023 itibariyle Şirketimizin toplam mağaza sayısı 2.927'dir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109571
BIST
18:054.998
En Yüksek
|Değişim
|: 5,16%
|| 245,39
|Açılış
|: 4.755
|
|Önceki Kapanış
|: 4.752
|
4.998
En Düşük
4.727
18:0518,8246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0244
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9900
|
18,8326
En Düşük
18,7810
18:0520,3970
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,1452
|Açılış
|: 20,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7600
|
20,5897
En Düşük
20,3480
18:051.130,58
En Yüksek
|Değişim
|: -2,16%
|| -24,96
|Açılış
|: 1.130,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.155,54
|
1.160,97
En Düşük
1.128,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYEN
|31,90
|79.966.234
|% 10,00
|
|ISSEN
|63,80
|44.341.664
|% 10,00
|
|FLAP
|13,09
|26.711.542
|% 10,00
|
|DITAS
|32,12
|9.397.906
|% 10,00
|
|DURDO
|39,82
|3.534.034
|% 10,00
|
|CANTE
|71,55
|450.989.987
|% -10,00
|
|MRSHL
|517,60
|123.927.705
|% -9,98
|
|GUBRF
|206,10
|4.289.281.965
|% -7,83
|
|CASA
|170,00
|1.019.774
|% -3,19
|
|LUKSK
|84,95
|30.962.647
|% -3,08
|
|THYAO
|142,70
|10.693.152.762
|% 6,02
|
|KOZAL
|537,50
|8.024.598.828
|% -2,27
|
|AKBNK
|16,51
|4.938.123.020
|% 9,63
|
|SISE
|43,04
|4.808.686.624
|% 7,92
|
|ASELS
|57,45
|4.650.171.669
|% 7,48
|
|EKGYO
|7,27
|3.783.600.196
|% 3,56
|
|AKBNK
|16,51
|4.938.123.020
|% 9,63
|
|YKBNK
|9,02
|2.458.933.718
|% 9,47
|
|ISCTR
|10,57
|2.260.300.476
|% 8,19
|
|PETKM
|16,01
|3.285.545.398
|% 5,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8189
|18,8229
|% 0,12
|
|Euro
|20,3870
|20,3972
|% -0,71
|
|Sterlin
|22,6627
|22,7764
|% -1,18
|
|Frank
|20,2844
|20,4066
|% -1,03
|
|Riyal
|4,9993
|5,0244
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|-24,83
|
|Cumhuriyet
|7.729
|7.846
|-150,00
|
|Tam
|7.717
|7.800
|-61,00
|
|Yarım
|3.769
|3.817
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.885
|1.908
|-15,00
|