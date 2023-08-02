***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.08.2023 23:52
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcılarımızı ve diğer ilgili tarafları bilgilendirmek üzere, Şirketimizin 01 Ocak – 30 Haziran 2023 hesap dönemine ait operasyonel ve finansal sonuçlarının değerlendirildiği, 2023 yılına ilişkin beklentilerin de güncellendiği bilgilendirme sunumu ve basın bülteni www.migroskurumsal.com adresindeki kurumsal web sitemize yüklenmiştir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180057
BIST
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18:057.259
En Düşük
|Değişim
|: 1,26%
|| 90,03
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
|
7.175
En Yüksek
7.336
18:0526,9811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0595
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
26,9967
En Düşük
26,9249
18:0529,6545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1735
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,9340
En Düşük
29,4563
18:051.679,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,18
|Açılış
|: 1.679,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,32
|
1.680,63
En Düşük
1.674,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|228,90
|3.696.870.617
|% 10,00
|
|BIGCH
|35,20
|156.155.623
|% 10,00
|
|ULKER
|42,90
|750.537.154
|% 10,00
|
|MACKO
|113,30
|141.120.547
|% 10,00
|
|KTSKR
|68,20
|153.254.643
|% 10,00
|
|AVHOL
|113,40
|10.252.948
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|28.043.940
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|13.073.981
|% -9,98
|
|GSDHO
|5,16
|1.307.228.586
|% -9,95
|
|DGGYO
|38,00
|153.496.293
|% -8,65
|
|THYAO
|236,50
|9.298.513.658
|% 2,38
|
|ASTOR
|114,30
|7.838.571.549
|% 1,06
|
|YKBNK
|14,40
|7.783.292.893
|% 0,49
|
|EREGL
|40,94
|6.917.978.829
|% 0,44
|
|SASA
|63,50
|6.163.969.894
|% -1,40
|
|YKBNK
|14,40
|7.783.292.893
|% 0,49
|
|EKGYO
|8,62
|3.068.437.024
|% 0,58
|
|SKBNK
|3,16
|982.511.406
|% 4,98
|
|ISCTR
|15,75
|4.793.741.881
|% 2,94
|
|IHYAY
|1,25
|358.402.828
|% -2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9515
|26,9800
|% 0,22
|
|Euro
|29,5223
|29,5952
|% 0,39
|
|Sterlin
|34,1809
|34,3523
|% 0,05
|
|Frank
|30,6028
|30,7872
|% -0,00
|
|Riyal
|7,1651
|7,2010
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|1,57
|
|Altın Gr.
|1.679
|1.679
|1,92
|
|Cumhuriyet
|11.428
|11.438
|-33,00
|
|Tam
|10.976
|11.099
|17,00
|
|Yarım
|5.492
|5.575
|8,00
|
|Çeyrek
|2.746
|2.787
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,72
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|20,54
|20,56
|-0,01
|
|B. Petrol
|83,36
|83,36
|-0,08
|