***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 24.07.2023 tarihli açıklaması ile duyurulan bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.09.2023 tarihinde tebliğ edilen görüş yazısı da dikkate alınarak, Migros Ticaret A.Ş.'nin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Sn. Bekir Ağırdır'ın atanmasına karar verilmiştir.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191472BIST