***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2023 18:33
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
04.07.2023 tarihli özel durum açıklamamızda, paketli yemek üretimi konusunda faaliyet gösteren CRC Danışmanlık ve Organizasyon A.Ş.'nin ("Gurmepack") ödenmiş sermayesini temsil eden payların %50'sinin satın alınmasına karar verildiği duyurulmuştu.
Söz konusu pay devri süreci devam etmekte olup, planlanan pay devir tarihi en geç 31 Aralık 2023 olarak güncellenmiştir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218301
BIST
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18:057.666
En Düşük
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|: -0,07%
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|Açılış
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7.634
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7.738
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|: 28,7350
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|Önceki Kapanış
|: 28,6650
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En Düşük
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En Düşük
1.796,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ONCSM
|171,60
|125.424.675
|% 10,00
|
|IZINV
|40,70
|13.260.344
|% 10,00
|
|MAALT
|968,00
|217.696.058
|% 10,00
|
|ISBTR
|697.735,00
|4.884.145
|% 10,00
|
|QNBFL
|1.089,00
|6.432.525
|% 10,00
|
|OTTO
|387,00
|9.803.097
|% -10,00
|
|ENSRI
|29,54
|17.603.760
|% -9,99
|
|CASA
|132,40
|8.424.082
|% -9,99
|
|AVHOL
|67,10
|297.018.905
|% -9,99
|
|SNPAM
|131,70
|18.025.252
|% -9,98
|
|THYAO
|235,60
|8.502.032.605
|% -0,63
|
|MIATK
|780,00
|4.104.411.101
|% -4,29
|
|TUPRS
|151,70
|3.105.900.152
|% -0,33
|
|EREGL
|38,28
|3.100.172.816
|% 0,31
|
|ISCTR
|20,12
|2.494.541.739
|% 0,20
|
|EKGYO
|7,49
|1.951.613.782
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,46
|249.343.100
|% -0,68
|
|IHLGM
|1,87
|288.718.666
|% 1,08
|
|YKBNK
|16,49
|2.313.199.808
|% 1,23
|
|ZOREN
|5,03
|670.695.218
|% -1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6667
|28,6709
|% 0,14
|
|Euro
|31,1649
|31,1765
|% -0,03
|
|Sterlin
|35,5825
|35,7609
|% -0,28
|
|Frank
|32,2128
|32,4069
|% 0,37
|
|Riyal
|7,6214
|7,6596
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,41
|23,44
|% 0,66
|
|Platin
|902,94
|904,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.037,71
|1.041,24
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,72
|81,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.962,80
|1.962,98
|% 0,66
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