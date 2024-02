***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Şirketimiz, dünyanın en itibarlı çevresel raporlama platformlarından biri olan Karbon Saydamlık Projesi (CDP) kapsamında "İklim Değişikliği" ve "Su Güvenliği" programlarının her ikisinde de en yüksek not olan "A" notunu alarak 'Global A Listesi'ne girmiştir.Migros, her iki programda da en yüksek not olan "A" notunu alan Türkiye'deki 5 şirket arasında tek gıda perakendecisi olarak yer almıştır. Şirketimiz, iklim değişikliğiyle mücadele, su ve enerji tüketiminin verimli hale getirilmesi, sürdürülebilir tarımın desteklenmesi ve gıda israfıyla mücadele alanlarında 2030 yılı hedeflerine ve 2050 yılı karbon net sıfır hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)