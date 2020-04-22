***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSMGTIE2015 ISIN Kodlu Tahvilin 6. Kupon Faiz ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.05.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 21.10.2020Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSMGTIE2015Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 24.10.2018Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 46.000.000Kupon Sayısı 8Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 23.01.2019 22.01.2019 23.01.2019 8,2265 32,9964 37,313 3.784.190 Evet2 24.04.2019 22.04.2019 24.04.2019 7,3204 29,362 32,7597 3.367.384 Evet3 24.07.2019 23.07.2019 24.07.2019 7,7288 31,0001 34,7977 3.555.248 Evet4 23.10.2019 22.10.2019 23.10.2019 6,4427 25,8416 28,4581 2.963.642 Evet5 22.01.2020 21.01.2020 22.01.2020 5,0062 20,0798 21,6446 2.302.852 Evet6 22.04.2020 21.04.2020 22.04.2020 3,7354 14,9828 15,8465 1.718.284 Evet7 22.07.2020 21.07.2020 22.07.2020 3,5453 14,22 14,99738 21.10.2020 20.10.2020 21.10.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 22.01.2020 tarihli açıklamasında kupon faiz oranı %3,7354 olarak duyurulan TRSMGTIE2015 ISIN kodlu tahvilin altıncı kupon ödemesi 22 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839915BIST