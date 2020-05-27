***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.05.2020 18:36
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSMGTI22115 ISIN Kodlu Tahvilin 5. Kupon Faiz Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.05.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 24.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSMGTI22115
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 27.02.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
Kupon Sayısı 8
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.05.2019 28.05.2019 29.05.2019 6,8401 27,4354 30,3926 13.680.200 Evet
2 28.08.2019 27.08.2019 28.08.2019 7,5457 30,2659 33,8811 15.091.400 Evet
3 27.11.2019 26.11.2019 27.11.2019 5,1354 20,5982 22,2461 10.270.800 Evet
4 26.02.2020 25.02.2020 26.02.2020 4,1558 16,669 17,7411 8.311.600 Evet
5 27.05.2020 26.05.2020 27.05.2020 3,4224 13,7272 14,4509 6.844.800 Evet
6 26.08.2020 25.08.2020 26.08.2020 2,9668 11,9 12,442
7 25.11.2020 24.11.2020 25.11.2020
8 24.02.2021 23.02.2021 24.02.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 26.02.2020 tarihli açıklamasında kupon faiz oranı %3,4224 olarak duyurulan TRSMGTI22115 ISIN kodlu tahvilin beşinci kupon ödemesi 27 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847025
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