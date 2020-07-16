***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.07.2020 18:28
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSMGTI72110 ISIN Kodlu Tahvilin 8. Kupon Faiz Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.05.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 14.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 1.091
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSMGTI72110
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 19.07.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000
Kupon Sayısı 12
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.10.2018 17.10.2018 18.10.2018 5,9017 23,6718 25,8593 4.426.275 Evet
2 17.01.2019 16.01.2019 17.01.2019 8,2157 32,9529 37,2581 6.161.775 Evet
3 18.04.2019 17.04.2019 18.04.2019 7,0765 28,3838 31,5537 5.307.375 Evet
4 18.07.2019 17.07.2019 18.07.2019 7,4795 30 33,5509 5.609.625 Evet
5 17.10.2019 16.10.2019 17.10.2019 6,5231 26,164 28,8477 4.892.325 Evet
6 16.01.2020 15.01.2020 16.01.2020 4,9913 20,02 21,5754 3.743.475 Evet
7 16.04.2020 15.04.2020 16.04.2020 3,7001 14,841 15,6885 2.775.075 Evet
8 16.07.2020 14.07.2020 16.07.2020 3,2959 13,22 13,8904 2.471.925 Evet
9 15.10.2020 14.10.2020 15.10.2020 2,8975 11,6218 12,1387
10 14.01.2021 13.01.2021 14.01.2021
11 15.04.2021 14.04.2021 15.04.2021
12 14.07.2021 13.07.2021 14.07.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 16.04.2020 tarihli özel durum açıklamasında kupon faiz oranı %3,2959 olarak duyurulan TRSMGTI72110 ISIN kodlu tahvilin sekizinci kupon ödemesi 16 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860147
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