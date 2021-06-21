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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

21.06.2021 16:20



***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSMGTIA2118 ISIN Kodlu Tahvilin 6. Kupon Faiz Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.06.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 20.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSMGTIA2118
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 23.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
Kupon Sayısı 8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 23.03.2020 20.03.2020 23.03.2020 3,2463 13,0208 13,6712 6.492.600 Evet
2 22.06.2020 19.06.2020 22.06.2020 2,8547 11,45 11,9518 5.709.400 Evet
3 21.09.2020 18.09.2020 21.09.2020 2,4612 9,8718 10,2437 4.922.400 Evet
4 21.12.2020 18.12.2020 21.12.2020 3,7003 14,842 15,6894 7.400.600 Evet
5 22.03.2021 19.03.2021 22.03.2021 4,5554 18,2717 19,5635 9.110.800 Evet
6 21.06.2021 18.06.2021 21.06.2021 4,9929 20,0266 21,5828 9.985.800 Evet
7 20.09.2021 17.09.2021 20.09.2021 5,4724 21,9498 23,8254
8 20.12.2021 17.12.2021 20.12.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 22.03.2021 tarihli açıklamasında kupon faiz oranı %4,9929 olarak duyurulan TRSMGTIA2118 ISIN kodlu tahvilin altıncı kupon ödemesi 21 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943395


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