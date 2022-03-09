***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.03.2022 19:21
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSMGTI62210 ISIN Kodlu Tahvilin 7. Kupon Faiz Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.06.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 08.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSMGTI62210
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 10.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 8
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 09.09.2020 08.09.2020 09.09.2020 2,6453 10,6104 11,0404 2.645.300 Ev 08.12.2020 09.12.2020 3,8137 15,2966 16,1976 3.813.700 Evet
3 10.03.2021 09.03.2021 10.03.2021 4,725 18,9521 20,3433 4.725.000 Evet
4 09.06.2021 08.06.2021 09.06.2021 5,2375 21,0077 22,7229 5.237.500 Evet
5 08.09.2021 07.09.2021 08.09.2021 5,2865 21,2039 22,9523 5.286.500 Evet
6 08.12.2021 07.12.2021 08.12.2021 4,7941 19,2289 20,6621 4.794.100 Evet
7 09.03.2022 08.03.2022 09.03.2022 4,1038 16,4604 17,5055 4.103.800 Evet
8 08.06.2022 07.06.2022 08.06.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.06.2022 07.06.2022 08.06.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin TRSMGTI62210 ISIN kodlu tahvilin yedinci kupon ödemesi 9 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008837
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