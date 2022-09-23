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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.09.2022 18:43
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSMGTI62319 ISIN Kodlu Tahvilin 5. Kupon Faiz Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni Düzeltme yoktur. KAP şablonundaki değişiklik nedeniyle ilave bilgiler girilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.08.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 20.08.2020

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 23.06.2023
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TREF
Ek Getiri %1,75
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSMGTI62319
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 25.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.09.2021 23.09.2021 24.09.2021 5,2787 21,1729 22,9158 15.836.100 Evet
2 24.12.2021 23.12.2021 24.12.2021 4,6206 18,5331 19,8628 13.861.800 Evet
3 25.03.2022 24.03.2022 25.03.2022 4,0611 16,2892 17,3123 12.183.300 Evet
4 24.06.2022 23.06.2022 24.06.2022 4,0138 16,0993 17,0986 12.041.400 Evet
5 23.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 3,9205 15,7252 16,6779 11.761.500 Evet
6 23.12.2022 22.12.2022 23.12.2022
7 24.03.2023 23.03.2023 24.03.2023
8 23.06.2023 22.06.2023 23.06.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.06.2023 22.06.2023 23.06.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AAA(tur) - Ulusal uzun vadeli kredi notu (National Long-Term Rating) 09.12.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimizin TRSMGTI62319 ISIN kodlu tahvilin beşinci kupon ödemesi 23 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065040


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Çeyrek 1.620 1.650 0,00  
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