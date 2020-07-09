***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.07.2020 18:43
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Süleyman Kamil Yazıcı 17.624.898,6 TRY 9,73
BC Partners 16.971.930,9 TRY 9,38
Tülay Aksoy 11.917.547,4 TRY 6,58
Tuncay Özilhan 11.596.405,3 TRY 6,41
Azimut Portföy SKY Serbest Özel Fon 6.863.639,6 TRY 3,79
DeA Capital 3.645.730,8 TRY 2,01
Turkish Private Equity Fund II 690.674,3 TRY 0,38
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. Diğer 41.043.567,2 TRY 22,67
Migros Ticaret A.Ş. 2.962.115,6 TRY 1,64
Diğer 67.737.723,4 TRY 37,41
TOPLAM 181054233 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858493
BIST
18:05115.794
En Yüksek
|Değişim
|: -2,46%
|| -2.918,92
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
115.634
18:056,8659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0051
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
18:057,7660
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0092
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7512
18:05397,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,52
|Açılış
|: 397,45
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
396,42
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|38.769.511
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|13.211.883
|% 9,99
|
|BERA
|5,29
|98.075.582
|% 9,98
|
|BFREN
|342,60
|36.330.352
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|108.999.766
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,93
|12.027.327
|% -10,00
|
|TRCAS
|3,61
|80.050.021
|% -9,98
|
|GEREL
|5,33
|48.766.498
|% -9,97
|
|SNPAM
|8,67
|6.062.606
|% -9,97
|
|TURGG
|61,05
|12.379.696
|% -9,96
|
|SISE
|6,38
|3.881.902.915
|% 0,16
|
|THYAO
|11,55
|1.803.140.151
|% 2,12
|
|TRKCM
|4,63
|1.471.009.837
|% 7,42
|
|EKGYO
|2,16
|1.432.368.399
|% -5,26
|
|GARAN
|7,91
|1.310.475.607
|% -3,06
|
|EKGYO
|2,16
|1.432.368.399
|% -5,26
|
|SISE
|6,38
|3.881.902.915
|% 0,16
|
|ODAS
|2,63
|1.167.550.110
|% -2,95
|
|TRKCM
|4,63
|1.471.009.837
|% 7,42
|
|KRDMD
|3,09
|905.121.346
|% -5,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6372
|8,6805
|% 0,17
|
|Frank
|7,2733
|7,3171
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8241
|1,8333
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|-8,57
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-1,62
|
|Cumhuriyet
|2.580
|2.602
|-3,50
|
|Tam
|2.655
|2.670
|-3,60
|
|Yarım
|1.290
|1.306
|-1,80
|
|Çeyrek
|645
|654
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|18,60
|18,63
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,11
|4,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,55
|42,55
|-0,75
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59AVGYO
Yüzde -8.46 oranında düşüşle 2.38 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 620, 431 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, KOZAA, EKGYO
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1235, 44 kaybederek (% -1.13 ) 108, 341
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, EGCYH, EGCEY, CIMSA, EGCYO
-
17:58
KENT, BJKAS, DMSAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında