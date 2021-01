***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Süleyman Kamil Yazıcı 17.624.898,6 TRY 9,73Tülay Aksoy 11.917.547,4 TRY 6,58Tuncay Özilhan 11.596.405,3 TRY 6,41Azimut Portföy SKY Serbest Özel Fon 6.863.639,6 TRY 3,79AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. Diğer 41.043.567,2 TRY 22,67Migros Ticaret A.Ş. 2.962.115,6 TRY 1,64Diğer 89.046.059,4 TRY 49,18TOPLAM 181054233 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905490BIST