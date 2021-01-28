***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.01.2021 18:16
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Süleyman Kamil Yazıcı 17.624.898,6 TRY 9,73
Tülay Aksoy 11.917.547,4 TRY 6,58
Tuncay Özilhan 11.596.405,3 TRY 6,41
Azimut Portföy SKY Serbest Özel Fon 6.863.639,6 TRY 3,79
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. Diğer 41.043.567,2 TRY 22,67
Migros Ticaret A.Ş. 2.962.115,6 TRY 1,64
Diğer 89.046.059,4 TRY 49,18
TOPLAM 181054233 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905490
BIST
18:001.498
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 31,32
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.498
En Düşük
1.431
18:007,3600
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0539
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,4312
En Düşük
7,3452
18:008,9361
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0420
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9962
En Düşük
8,9175
18:00436,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,25
|Açılış
|: 436,69
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
441,11
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ALCAR
|473,00
|26.807.215
|% 10,00
|
|OTKAR
|386,20
|614.430.776
|% 10,00
|
|FADE
|7,59
|91.290.490
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.923.006
|% 10,00
|
|PKENT
|1.386,00
|2.505.079
|% 10,00
|
|POLTK
|405,00
|73.734.828
|% -10,00
|
|AYCES
|83,40
|5.441.850
|% -9,98
|
|INVEO
|133,70
|22.861.630
|% -9,97
|
|YAPRK
|102,20
|2.731.806
|% -9,96
|
|SEKUR
|29,28
|134.342.712
|% -9,96
|
|GARAN
|9,39
|2.341.999.431
|% 3,07
|
|EKGYO
|2,37
|2.153.299.418
|% 0,85
|
|KOZAL
|117,40
|1.667.896.512
|% 3,44
|
|SISE
|7,38
|1.556.868.000
|% 0,68
|
|ODAS
|3,84
|1.548.235.189
|% -2,04
|
|EKGYO
|2,37
|2.153.299.418
|% 0,85
|
|TSKB
|1,81
|805.004.585
|% 1,12
|
|ODAS
|3,84
|1.548.235.189
|% -2,04
|
|YKBNK
|2,90
|982.159.659
|% 0,69
|
|IHLGM
|1,39
|386.790.642
|% 0,72
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3542
|7,3600
|% -0,73
|
|Euro
|8,9283
|8,9361
|% -0,47
|
|Sterlin
|10,0579
|10,1083
|% -0,53
|
|Frank
|8,2432
|8,2929
|% -0,75
|
|Riyal
|1,9549
|1,9647
|% -0,78
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|0,95
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.964
|14,00
|
|Tam
|2.907
|2.982
|17,71
|
|Yarım
|1.405
|1.442
|8,57
|
|Çeyrek
|705
|721
|4,28
|
|Gümüş.Ons
|25,79
|25,82
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,23
|
|B. Petrol
|55,27
|55,27
|-0,26
|