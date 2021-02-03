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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.02.2021 19:23



***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÖMER ÖZGÜR TORT İcra Başkanı (CEO) ve Yönetim Kurulu üyesi Üst Düzey Yönetici İcra Başkanı (CEO) ve Yönetim Kurulu üyesi Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, The Consumer Goods Forum Dünya Perakende Başkanı, GS1 Global Yönetim Kurulu üyesi, GS1 Türkiye Yönetim Kurulu üyesi, Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Yönetim Kurulu üyesi
MUSTAFA MURAT BARTIN İcra Kurulu Üyesi (Perakende Operasyonları) Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı (Büyük Mağazacılık, Toptan ve e-Ticaret), Genel Müdür Yardımcısı (Yurtdışı Operasyonlar, Online ve Toptan Satış), Genel Müdür Yardımcısı (Bilgi Teknolojileri ve Mağaza Dışı Satış Kanalları) Paket Lojistik ve Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
EKMEL NURİ BAYDUR İcra Kurulu Üyesi (Pazarlama) Üst Düzey Yönetici Direktör (Meyve Sebze ve Et Pazarlama), Grup Müdürü (Meyve Sebze ve Kırmızı Et Pazarlama)
FERİT CEM DOĞAN Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler, CFO) Üst Düzey Yönetici Direktör (Finans) Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Paket Lojistik ve Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi
HAKAN ŞEVKİ TUNCER Genel Müdür Yardımcısı (Yatırım Geliştirme) Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı (Yatırım Geliştirme)
TARIK KARLIDAĞ Genel Müdür Yardımcısı (İnşaat) Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı (İnşaat)
BÜLENT KUNTAY Genel Müdür Yardımcısı (Dağıtım Merkezleri ve Lojistik) Üst Düzey Yönetici Direktör (Dağıtım Merkezleri ve Lojistik)
KERİM TATLICI Genel Müdür Yardımcısı (Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirme) Üst Düzey Yönetici Direktör (Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirme) Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi
OLCAY YILMAZ NOMAK Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları, Endüstri İlişkileri) Üst Düzey Yönetici Direktör (İnsan Kaynakları) Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907317


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Yarım 1.352 1.388 0,65  
Çeyrek 678 694 0,33  
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