***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTUNCAY ÖZİLHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği Evet Bağımsız Üye DeğilKAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilTUĞBAN İZZET AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Teşhisi Komitesi üyesiMEHMET HURŞİT ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. İcra Başkanı. Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi üyesiESEL YILDIZ ÇEKİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Harvard Business School MENA Araştırma Merkezi Yönetici Direktörü, Koç Üniversitesi öğretim görevlisi Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi üyesiRASİH ENGİN AKÇAKOCA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilRECEP YILMAZ ARGÜDEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi üyesiÖMER ÖZGÜR TORT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Başkanı (CEO) Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, The Consumer Goods Forum Dünya Perakende Başkanı, GS1 Global Yönetim Kurulu üyesi, GS1 Türkiye Yönetim Kurulu üyesi, Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Yönetim Kurulu üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilİZZET KARACA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Anadolu Grubu şirketlerinde bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934479 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite BaşkanıHÜSEYİN FAİK AÇIKALIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934479 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Teşhisi Komitesi üyesiŞEVKİ ACUNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) Direktörü, Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934479 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Teşhisi Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite üyesiEMRE EKMEKÇİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil ETİD Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB - E-Ticaret Meclisi Başkan Yardımcısı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934479 Değerlendirildi Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938779BIST