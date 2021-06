***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiRamstore Kazakhstan LLC Alışveriş merkezi işletmeciliği 1744807370 1744807370 KZT 100 Bağlı OrtaklıkMoneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. Ödeme ve elektronik para hizmetleri 10000000 8000000 TRY 80 Bağlı OrtaklıkPaket Lojistik ve Teknoloji Anonim Şirketi Lojistik hizmetleri 559440 139860 TRY 25 İştirakMimeda Medya Platform A.Ş. Medya 1500000 1500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık