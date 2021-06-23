***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.06.2021 18:03
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Ramstore Kazakhstan LLC Alışveriş merkezi işletmeciliği 1744807370 1744807370 KZT 100 Bağlı Ortaklık
Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. Ödeme ve elektronik para hizmetleri 10000000 8000000 TRY 80 Bağlı Ortaklık
Paket Lojistik ve Teknoloji Anonim Şirketi Lojistik hizmetleri 559440 139860 TRY 25 İştirak
Mimeda Medya Platform A.Ş. Medya 1500000 1500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943845
BIST
18:051.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,44
|Açılış
|: 1.405
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.416
En Düşük
1.405
18:058,7080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0680
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,7153
En Düşük
8,6368
18:0510,4055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0951
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4197
En Düşük
10,3104
18:05497,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,65
|Açılış
|: 497,83
|
|Önceki Kapanış
|: 494,23
|
500,02
En Düşük
492,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DMSAS
|7,81
|101.787.008
|% 10,00
|
|CASA
|130,90
|19.049.898
|% 10,00
|
|SAMAT
|6,49
|28.970.610
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,49
|2.149.825
|% 10,00
|
|DENGE
|3,41
|341.927
|% 10,00
|
|CEOEM
|13,49
|148.621.669
|% -9,95
|
|SNKRN
|28,88
|442.711
|% -6,54
|
|EUHOL
|3,23
|9.165.051
|% -6,10
|
|TSGYO
|3,18
|21.920.117
|% -5,92
|
|FLAP
|2,57
|27.735.729
|% -5,51
|
|GARAN
|8,34
|1.007.629.883
|% 0,85
|
|THYAO
|14,61
|1.005.894.861
|% 0,34
|
|EKGYO
|2,12
|636.651.242
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,25
|624.898.831
|% 3,21
|
|KRDMD
|6,71
|619.569.990
|% 0,90
|
|EKGYO
|2,12
|636.651.242
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,25
|624.898.831
|% 3,21
|
|GARAN
|8,34
|1.007.629.883
|% 0,85
|
|KRDMD
|6,71
|619.569.990
|% 0,90
|
|HALKB
|5,24
|465.477.308
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7029
|8,7080
|% 0,79
|
|Euro
|10,3973
|10,4055
|% 0,92
|
|Sterlin
|12,0800
|12,1406
|% 0,43
|
|Frank
|9,4436
|9,5005
|% 0,77
|
|Riyal
|2,3146
|2,3262
|% 0,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-1,03
|
|Altın Gr.
|498
|498
|3,57
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.352
|10,00
|
|Tam
|3.286
|3.371
|11,35
|
|Yarım
|1.588
|1.631
|5,48
|
|Çeyrek
|797
|815
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,04
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,09
|
|B. Petrol
|75,38
|75,38
|0,19
|