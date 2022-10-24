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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.10.2022 18:31
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Ramstore Kazakhstan LLC Alışveriş merkezi işletmeciliği 1744807370 1744807370 KZT 100 Bağlı Ortaklık
Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. Ödeme ve elektronik para hizmetleri 50000000 40000000 TRY 80 Bağlı Ortaklık
Paket Lojistik ve Teknoloji A.Ş. Lojistik hizmetleri 559440 419578 TRY 75 Bağlı Ortaklık
Mimeda Medya Platform A.Ş. Medya 1500000 1500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş. Online gıda perakendeciliği 10000000 10000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Migen Enerji ve Elektrikli Araç Şarj Hizmetleri A.Ş. Elektrikli araç şarj hizmetleri 4500000 4500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073692


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TSPOR 4,95 285.853.875 % 10,00  
AGYO 8,36 63.648.241 % 10,00  
ULAS 7,70 10.196.363 % 10,00  
DAPGM 59,95 96.657.702 % 10,00  
SANEL 11,66 7.089.999 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5899 18,6074 % 0,13  
Euro 18,5212 18,5421 % 1,15  
Sterlin 21,2566 21,3632 % 1,63  
Frank 18,5820 18,6939 % 0,41  
Riyal 4,9292 4,9539 % -0,07  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.654 1.654 4,38  
Altın Gr. 989 989 3,05  
Cumhuriyet 6.650 6.750 12,00  
Tam 6.653 6.758 -11,00  
Yarım 3.242 3.301 -4,00  
Çeyrek 1.626 1.652 -2,00  
Gümüş.Ons 19,36 19,39 0,14  
Gümüş Gr. 11,58 11,60 0,09  
B. Petrol 91,61 91,61 0,40  
Seans Raporu 18:05
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