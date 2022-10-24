***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.10.2022 18:31
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Ramstore Kazakhstan LLC Alışveriş merkezi işletmeciliği 1744807370 1744807370 KZT 100 Bağlı Ortaklık
Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. Ödeme ve elektronik para hizmetleri 50000000 40000000 TRY 80 Bağlı Ortaklık
Paket Lojistik ve Teknoloji A.Ş. Lojistik hizmetleri 559440 419578 TRY 75 Bağlı Ortaklık
Mimeda Medya Platform A.Ş. Medya 1500000 1500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş. Online gıda perakendeciliği 10000000 10000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Migen Enerji ve Elektrikli Araç Şarj Hizmetleri A.Ş. Elektrikli araç şarj hizmetleri 4500000 4500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073692
BIST
18:053.975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -2,50
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
18:0518,6074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0245
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
18:0518,5421
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,2104
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5773
En Düşük
18,2850
18:05988,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,51
|Açılış
|: 988,84
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
993,98
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,95
|285.853.875
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|63.648.241
|% 10,00
|
|ULAS
|7,70
|10.196.363
|% 10,00
|
|DAPGM
|59,95
|96.657.702
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|7.089.999
|% 10,00
|
|HUBVC
|12,78
|53.241.360
|% -10,00
|
|ALKA
|39,50
|240.812.079
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|3.657.685
|% -9,99
|
|KUTPO
|55,25
|121.530.436
|% -9,94
|
|PENTA
|64,00
|106.418.847
|% -9,67
|
|THYAO
|100,50
|6.344.429.355
|% 1,01
|
|SISE
|33,82
|4.352.274.487
|% 4,19
|
|AKBNK
|15,52
|3.559.390.841
|% 0,39
|
|SASA
|105,00
|3.130.025.552
|% 5,00
|
|ISCTR
|9,88
|2.968.752.367
|% 2,28
|
|SKBNK
|2,16
|1.284.358.084
|% 9,09
|
|TSKB
|3,18
|1.819.340.116
|% 9,66
|
|EKGYO
|4,53
|2.524.733.263
|% -2,16
|
|YKBNK
|9,52
|2.881.971.118
|% 1,60
|
|ISCTR
|9,88
|2.968.752.367
|% 2,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5899
|18,6074
|% 0,13
|
|Euro
|18,5212
|18,5421
|% 1,15
|
|Sterlin
|21,2566
|21,3632
|% 1,63
|
|Frank
|18,5820
|18,6939
|% 0,41
|
|Riyal
|4,9292
|4,9539
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|4,38
|
|Altın Gr.
|989
|989
|3,05
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.653
|6.758
|-11,00
|
|Yarım
|3.242
|3.301
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.652
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,36
|19,39
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,09
|
|B. Petrol
|91,61
|91,61
|0,40
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 182, 714 adet işlem
-
17:58DERHL
Yüzde 4.37 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 359, 537 adet işlem
-
17:57ARENA
Yüzde 5.85 oranında artışla 17.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 982, 292 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 16 kaybederek (% -0.03 ) 3, 519
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, BAYRK, KERVN, DOGUB, VKING, SKBNK, SILVR, AGYO, FENER, ERCB