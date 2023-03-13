***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı doğrultusunda hazırlanan 2022 yılı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ekte yer almaktadır.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123986BIST