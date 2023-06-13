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***MGROS* *QYHOL* *OPET* *QUAGR* *GLBMD* *NRBNK* *FSDAT* *SISE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

13.06.2023 18:04
***MGROS* *QYHOL* *OPET* *QUAGR* *GLBMD* *NRBNK* *FSDAT* *SISE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının /


***MGROS******QYHOL******OPET******QUAGR******GLBMD******NRBNK******FSDAT******SISE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [QUAGR, QYHOL, FSDAT, GLBMD, NRBNK, OPET, MGROS, SISE]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- QUA Granıte Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. QUAGR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFQAGRE2321 200.000.000 13.06.2023 11.10.2023 15.06.2023
- Q Yatırım Holding A.Ş. QYHOL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFQYHLE2310 100.000.000 13.06.2023 12.10.2023 15.06.2023
- Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. FSDAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFSDTA2311 80.000.000 13.06.2023 08.12.2023 15.06.2023
- Global Menkul Değerler A.Ş. GLBMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGLMK82333 30.117.000 13.06.2023 22.08.2023 15.06.2023
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL92310 150.000.000 13.06.2023 12.09.2023 15.06.2023
- Opet Petrolcülük A.Ş. OPET Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSOPAS62513 109.000.000 12.06.2023 17.06.2025 15.06.2023
- Migros Ticaret A.Ş. MGROS Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSMGTI62517 300.000.000 13.06.2023 26.06.2025 15.06.2023
- Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. SISE Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSISE92325 995.000.000 13.06.2023 12.09.2023 15.06.2023


İlgili Şirketler [QUAGR, QYHOL, FSDAT, GLBMD, NRBNK, OPET, MGROS, SISE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158438


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Gümüş.Ons 23,63 23,65 -0,42  
Gümüş Gr. 17,95 17,96 -0,31  
B. Petrol 74,05 74,05 2,21  
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