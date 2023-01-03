***MIATK* *BIOEN* *PKENT* *PRDGS* *MAKIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri









***MIATK******BIOEN******PKENT******PRDGS******MAKIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )İlgili Şirketler [BIOEN, MAKIM, MIATK, PKENT, PRDGS]İlgili Fonlar []TürkçeEndekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı DeğişiklikleriYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı DeğişiklikleriAçıklamalarEndekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı DeğişiklikleriPay Adı FDPO (%) Geçerlilik TarihiBIOTREND CEVRE VE ENERJI 38 04/01/2023MAKIM MAKINE 38 04/01/2023MIA TEKNOLOJI 43 04/01/2023PETROKENT TURIZM 20 04/01/2023PARDUS GIRISIM 54 04/01/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092495BIST