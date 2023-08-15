***MIATK* *GEDZA* *ISGSY* *IZFAS* *GOLTS* *IZINV* *ULAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
15.08.2023 14:29
***MIATK******GEDZA******ISGSY******IZFAS******GOLTS******IZINV******ULAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [GEDZA, GOLTS, ISGSY, IZFAS, IZINV, MIATK, ULAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
GEDIZ AMBALAJ 52 16/08/2023
GOLTAS CIMENTO 68 16/08/2023
IS GIRISIM 36 16/08/2023
IZMIR FIRCA 65 16/08/2023
IZ YATIRIM HOLDING 58 16/08/2023
MIA TEKNOLOJI 49 16/08/2023
ULASLAR TURIZM YAT. 84 16/08/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185565
BIST