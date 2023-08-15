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***MIATK* *GEDZA* *ISGSY* *IZFAS* *GOLTS* *IZINV* *ULAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

15.08.2023 14:29
***MIATK* *GEDZA* *ISGSY* *IZFAS* *GOLTS* *IZINV* *ULAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili D


***MIATK******GEDZA******ISGSY******IZFAS******GOLTS******IZINV******ULAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )

İlgili Şirketler [GEDZA, GOLTS, ISGSY, IZFAS, IZINV, MIATK, ULAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği

Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

Açıklamalar

-

Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
GEDIZ AMBALAJ 52 16/08/2023
GOLTAS CIMENTO 68 16/08/2023
IS GIRISIM 36 16/08/2023
IZMIR FIRCA 65 16/08/2023
IZ YATIRIM HOLDING 58 16/08/2023
MIA TEKNOLOJI 49 16/08/2023
ULASLAR TURIZM YAT. 84 16/08/2023



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185565


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BIST En Aktif Hisseler14:52
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKKO 77,00 25.212.803 % 10,00  
BARMA 19,91 22.768.618 % 10,00  
TETMT 1.191,60 8.418.740 % 10,00  
ORGE 46,20 131.040.605 % 10,00  
EUYO 15,95 3.425.348 % 10,00  
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14:52 Alış Satış %  
Dolar 27,0523 27,0577 % 0,19  
Euro 29,5733 29,5896 % 0,39  
Sterlin 34,2759 34,4478 % 0,36  
Frank 30,7391 30,9243 % 0,36  
Riyal 7,1936 7,2296 % 0,24  
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14:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.904 1.904 -3,10  
Altın Gr. 1.656 1.656 -0,24  
Cumhuriyet 11.328 11.499 -14,00  
Tam 11.100 11.167 -39,00  
Yarım 5.567 5.609 -20,00  
Çeyrek 2.775 2.805 -9,00  
Gümüş.Ons 22,44 22,46 -0,15  
Gümüş Gr. 19,49 19,52 -0,11  
B. Petrol 85,58 85,58 -0,63  
Seans Raporu 14:52
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