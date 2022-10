***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi03/10/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıTripy Mobility Teknoloji A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuHer türlü elektrikli bisiklet, bisiklet, moped, scooter, elektrikli araçların kiralanması, işletilmesi, alımı, satımı, dağıtımı faaliyetleriEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi1.000.000 TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih05.10.2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı1.000.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı1 TLToplam Tutar1.000.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,002İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,005Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu olması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYeni Şirket KuruluşuVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiYeni Şirket KuruluşuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniYeni Şirket KuruluşuDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz tarafından, mikromobilite alanında faaliyet göstermek ve bu alanda yatırımlar yapmak üzere, ülkemizin de içinde bulunduğu 2050 yılı net sıfır emisyon hedefine katkıda bulunarak sürdürülebilir, çevreci, herkes için kolay ve erişilebilir mobiliteyi sağlamak ve kentsel hareketliliğe farklı bir yaklaşım getirmek amacıyla MİA TEKNOLOJİ A.Ş.'nin %100 ortaklığında Tripy Mobility Teknoloji A.Ş. unvanı ile yeni bir şirket kurulmuş olup, tescil ve ilan işlemleri tamamlanmıştır.Kurulacak olan şirketimizin Ana Faaliyetler Konuları'ndan bazıları aşağıdaki gibidir- Her türlü elektrikli bisiklet, bisiklet, moped, scooter, elektrikli scooter, elektrikli araba ve bunlara benzer kara, hava, deniz taşıtlarının, eğlence ve spor eşyalarının alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatı ve bu araçların her türlü kişi, kuruma ve diğer şirketlere sürücülü veya sürücüsüz olarak kiralanması, işletilmesi veya bu faaliyetlere aracılık edilmesi,- Her türlü ulaşım ve ulaştırma, akıllı şehir teknolojileri ve paylaşım esaslı teknolojiler ile son kilometre çözümleri üretmek, bu konularda yazılım teknolojileri geliştirmek, ilgili kiralama faaliyetlerine ilişkin mobil cihazlar ve internet üzerinden gelen talepleri karşılayacak faaliyetlerde bulunmak,- Geleceğin ulaşım araçları alanında yeni teknolojilerin üretilmesi adına araştırma geliştirme faaliyetleri yürütmek.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.