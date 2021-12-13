***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 -279.450 1.087.486 106.696 11.009.372 13.471.916 45.396.020Transferler13.471.916 -13.471.916Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-158.819 10.455.930 10.297.111Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 -438.269 1.087.486 106.696 24.481.288 10.455.930 55.693.131 55.693.131Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 -578.238 1.832.335 106.696 13.736.439 22.189.563 67.286.795Transferler-106.696 22.296.259 -22.189.563Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)289.538 34.382.520 34.672.058Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 -288.700 1.832.335 0 36.032.698 34.382.520 101.958.853 101.958.853Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI35.705.626 3.968.074Dönem Karı (Zararı)34.382.520 10.455.930Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.454.936 2.775.337Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler[8-9-10-11] 3.472.914 3.249.724Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-277.973 -357.987Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[4] -277.973 -357.987Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-39.846 632.395Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[16] -309.689 464.662Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[12] 269.843 167.733Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler[17] -700.159 -748.795İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.131.830 -9.263.193Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 -1.788Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler[4] -10.846.846 4.278.006Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler[6] 8.740.531 1.296.093İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 1.755.257İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8.740.531 -459.164Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler[7] -1.760.414 7.582.483Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)[13] -5.545.071 -12.917.678Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[4] 8.483.883 -14.606.974Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)[16] 300.091 -272.538Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[6] 97.503 4.229.489İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)97.503 4.229.489Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)[13] 297.787 1.014.844İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-899.294 134.870Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)[15] -1.292.098 284.243Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)[15] 392.804 -149.373Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları35.705.626 3.968.074YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-33.523.556 -11.115.940Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[10-11] -39.023.576 -11.115.940Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri[9] 5.500.020 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.970.248 12.204.825Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.970.248 12.204.825Kredilerden Nakit Girişleri[5] 5.970.248 12.204.825YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.152.318 5.056.959NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.152.318 5.056.959DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[3] 8.417.053 2.504.805DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[3] 16.569.371 7.561.764Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[3] 16.569.371 8.417.053Ticari Alacaklar[4] 31.975.343 20.850.524Diğer Alacaklar[6] 520.213 9.260.744Stoklar[7] 5.025.610 3.265.196Peşin Ödenmiş Giderler[13] 6.889.794 1.281.937Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar[14] 13.149 11.842Diğer Dönen Varlıklar[15] 1.841.112 652.073ARA TOPLAM62.834.592 43.739.369TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR62.834.592 43.739.369DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller[9] 2.629.838 8.154.365Maddi Duran Varlıklar[10] 738.471 710.439Kullanım Hakkı Varlıkları[8] 894.532 1.206.465Maddi Olmayan Duran Varlıklar[11] 76.135.493 40.276.423Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri76.129.159 40.269.180Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.334 7.243Peşin Ödenmiş Giderler[13] 29.810 0Ertelenmiş Vergi Varlığı[17] 1.567.315 867.156TOPLAM DURAN VARLIKLAR81.995.459 51.214.848TOPLAM VARLIKLAR144.830.051 94.954.217KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar[5] 9.012.515 585.662İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9.012.515 585.662Banka Kredileri8.536.948 183.989Kiralama İşlemlerinden Borçlar475.567 401.673Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[5] 4.421.726 4.548.508Ticari Borçlar[4] 24.061.737 15.480.351Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[16] 586.086 285.995Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[13] 364.403 75.772Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü[17] 214.398 1.487Kısa Vadeli Karşılıklar416.984 167.778Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar[16] 137.991 158.628Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar[12] 278.993 9.150Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[15] 26.051 135.696ARA TOPLAM39.103.900 21.281.249TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER39.103.900 21.281.249UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar[5] 2.936.807 5.266.630İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.936.807 5.266.630Banka Kredileri2.374.082 4.472.840Kiralama İşlemlerinden Borçlar562.725 793.790Uzun Vadeli Karşılıklar830.491 1.119.543Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar[16] 830.491 1.119.543TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.767.298 6.386.173TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER42.871.198 27.667.422ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar101.958.853 67.286.795Ödenmiş Sermaye30.000.000 30.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-288.700 -578.238Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-288.700 -578.238Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-288.700 -578.238Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.832.335 1.832.335Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları36.032.698 13.843.135Net Dönem Karı veya Zararı34.382.520 22.189.563TOPLAM ÖZKAYNAKLAR101.958.853 67.286.795TOPLAM KAYNAKLAR144.830.051 94.954.217Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[19] 104.428.880 27.472.232Satışların Maliyeti[19] -66.055.971 -18.226.287TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)38.372.909 9.245.945BRÜT KAR (ZARAR)38.372.909 9.245.945Genel Yönetim Giderleri[20] -3.284.822 -542.096Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[21] 359.090 805.861Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[22] -298.811 -470.207ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)35.148.366 9.039.503Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler[23] 547.480 34.695FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)35.695.846 9.074.198Finansman Gelirleri[24] 4.176.246 2.386.679Finansman Giderleri[25] -5.582.005 -1.637.742SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)34.290.087 9.823.135Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri[17] 92.433 632.795Dönem Vergi (Gideri) Geliri-704.239 -71.205Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri796.672 704.000SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)34.382.520 10.455.930DÖNEM KARI (ZARARI)34.382.520 10.455.930Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları34.382.520 10.455.930Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar[18] 289.538 -158.819Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)386.051 -203.614Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-96.513 44.795Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)289.538 -158.819TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)34.672.058 10.297.111Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları34.672.058 10.297.111http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982983BIST