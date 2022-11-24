***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla şirket ortaklarımızdan Mehmet Cengiz Bağmancı'ya ait 3.790.000 adet pay senedinin kaydileştirme işlemi 30.11.2022 tarihinde tamamlanacaktır. Mehmet Cengiz Bağmancı'nın kaydileştirilen hisselerinin satışı ile ilgili sadece kurumsal yatırımcılarla görüşüldüğünü fakat şuan için bir gelişme olmadığını yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081943BIST