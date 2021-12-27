***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
27.12.2021 18:30
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no'lu Pay Tebliği'nin 29.Maddesi'nin 5.Fıkrası uyarınca payları ilk defa halka arz edilen ortaklığın, paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonraki iki yıl boyunca finansal tablolarının kamuya açıklanmasını müteakip on iş günü içerisinde, halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmediyse nedeni hakkında değerlendirmeleri içeren rapor hazırlaması ve KAP'ta yayımlanması zorunluluğu çerçevesinde hazırlanan raporumuz Ek'te sunulmaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986461
BIST
18:051.897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,85
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.873
18:0511,4971
En Yüksek
|Değişim
|: 4,60%
|| 0,5057
|Açılış
|: 11,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5814
En Düşük
10,7605
18:0513,0621
En Yüksek
|Değişim
|: 5,01%
|| 0,6226
|Açılış
|: 12,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
18:05670,00
En Yüksek
|Değişim
|: 4,96%
|| 31,67
|Açılış
|: 670,00
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
674,43
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BAGFS
|17,38
|12.266.747
|% 10,00
|
|DOBUR
|79,20
|12.304.166
|% 10,00
|
|ISKPL
|5,39
|103.797.929
|% 10,00
|
|KARYE
|14,85
|48.140.830
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|493.287
|% 10,00
|
|NUGYO
|6,19
|71.497.571
|% -9,90
|
|RODRG
|17,60
|4.767.626
|% -7,32
|
|SANFM
|31,38
|16.420.250
|% -7,21
|
|YBTAS
|15.599,20
|519.563
|% -6,42
|
|UFUK
|18,09
|828.757
|% -6,27
|
|GARAN
|11,67
|2.381.753.028
|% -0,43
|
|THYAO
|20,78
|2.274.516.221
|% -1,61
|
|SASA
|51,35
|2.011.867.495
|% 7,88
|
|EREGL
|28,72
|1.934.484.334
|% 1,20
|
|KRDMD
|9,38
|1.716.529.195
|% -0,53
|
|YKBNK
|3,66
|1.403.914.570
|% 3,68
|
|EKGYO
|2,22
|667.934.709
|% 0,00
|
|GARAN
|11,67
|2.381.753.028
|% -0,43
|
|KRDMD
|9,38
|1.716.529.195
|% -0,53
|
|TSKB
|1,51
|236.085.699
|% 0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,5013
|11,5116
|% 4,73
|
|Euro
|13,0009
|13,0637
|% 5,02
|
|Sterlin
|15,3768
|15,4539
|% 4,62
|
|Frank
|12,4716
|12,5467
|% 4,71
|
|Riyal
|3,0513
|3,0666
|% 4,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|6,89
|
|Altın Gr.
|669
|669
|30,91
|
|Cumhuriyet
|4.443
|4.510
|-12,00
|
|Tam
|4.426
|4.543
|-10,28
|
|Yarım
|2.139
|2.197
|-4,97
|
|Çeyrek
|1.073
|1.099
|-2,48
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,07
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|8,51
|8,52
|0,39
|
|B. Petrol
|78,16
|78,16
|2,37
|